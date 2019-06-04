ГлавнаяНовости

Сергей Иванов: «Гинер выкручивался и не из таких положений»

сегодня, 02:08

Специальный представитель президента РФ Сергей Иванов, являющийся болельщиком ЦСКА, прокомментировал первое за 7 лет непопадание «армейцев» в групповой этап Лиги чемпионов.

Как Гинер будет выкручиваться без бонусов за ЛЧ? Вы знаете, в вашем вопросе зарыт и ответ. Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас – я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодёжь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов.

Хотя само по себе возвращение в этот турнир – это не только деньги, пусть и приличные. Надо обратить внимание, что пока наши клубы, откровенно говоря, плохо играют в Лиге чемпионов. Пару раз выходили из группы, один раз ЦСКА дошёл до четвертьфинала – это потолок. Хочется, чтобы наши клубы выступали успешней. Для этого надо развивать футбол, находить больше игроков с российскими паспортами – россиян. Ну и развивать менеджмент. Хотя в футбольном ЦСКА с ним всё в порядке. Я считаю, что Евгений Гинер – один из самых талантливых российских футбольных менеджеров. Что он не раз доказывал.

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо недавно выразил мнение, что его бывшая команда провела провальный сезон.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бистрович: «Чалов - потрясающий игрок и человек»
Сегодня, 00:12 Комментарии1
Сорокин: «Клубный чемпионат мира-2021 может пройти в России»
Вчера, 20:40 Комментарии10
Хавбек «Чертаново» Витюгов: «Уровень сборной России высокий»
Вчера, 19:35 Комментарии13
Адиев попрощался с «Анжи»
Вчера, 19:31 Комментарии10
Черчесов: «Ахметов никак не мог войти в игру, что нас насторожило»
Вчера, 19:29 Комментарии10
Черчесов: «Грубость в матче с „Чертаново“ нужно было убрать»
Вчера, 18:50 Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100