Сергей Иванов: «Гинер выкручивался и не из таких положений»

Специальный представитель президента РФ , являющийся болельщиком ЦСКА , прокомментировал первое за 7 лет непопадание «армейцев» в групповой этап Лиги чемпионов.

Как Гинер будет выкручиваться без бонусов за ЛЧ ? Вы знаете, в вашем вопросе зарыт и ответ. Евгений Леннорович Гинер, которого я очень хорошо знаю, с 2003 года, то есть на протяжении 16 лет минимум, выкручивался и не из таких положений. Выкрутится и сейчас – я в этом нисколько не сомневаюсь. Он очень талантливый менеджер. Уверен, молодёжь ЦСКА будет прибавлять. И очень надеюсь, что в ближайшем будущем «армейцы» вернутся в Лигу чемпионов.