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Карвахаль: «Азар в „Реале“ станет игроком мирового уровня»

сегодня, 14:39

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал возможный переход полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб

Если он наконец прибудет, что является вполне жизнеспособным вариантом, станет ясно, что он игрок мирового уровня. Он демонстрировал свои качества в течение многих лет. 

Он может внести большой вклад и помочь всем нам в достижении наших целей. 

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Все комментарии
311
311
   21 / 827
сегодня в 15:08
Он уже игрок мирового уровня! Иначе Реал не предлагал бы 120 млн за год контракта!)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 827
сегодня в 15:04
Азар ещё не пришёл в Реал, а его уже опускают. Пафосный пингвин думает, что только в Реале играют игроки мирового уровня.
Скорее всего этому Реалу нужны игроки мирового уровня как Азар, что бы вернуть своё величие, тем более после откровенного позора.
За адекватность
За адекватность
   28 / 827
сегодня в 14:55
О как. Оказывается игроки мирового уровня только в "Реале" могут быть. Это наверное всем футболистам на заметку: " Думаешь что ты игрок мирового уровня? Ты ошибся, так как не играл в "Реале" Пока ты никто, и звать тебя никак." При всем уважении к самому титулованному клубу мира слова Карвахаля слегка перебор.
vale46
vale46
сегодня в 14:43
Карвахаль немного оле.нь!Кто тогда игрок мирового уровня,если не Азар?
dino-hsv
dino-hsv
   83 / 827
сегодня в 14:40
ну да, сейчас ведь ноунейм какой-то
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