Карвахаль: «Азар в „Реале“ станет игроком мирового уровня»

Защитник «Реала» прокомментировал возможный переход полузащитника «Челси» в мадридский клуб.

Если он наконец прибудет, что является вполне жизнеспособным вариантом, станет ясно, что он игрок мирового уровня. Он демонстрировал свои качества в течение многих лет.

Он может внести большой вклад и помочь всем нам в достижении наших целей.