Карвахаль: «Азар в „Реале“ станет игроком мирового уровня»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал возможный переход полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридский клуб.
Если он наконец прибудет, что является вполне жизнеспособным вариантом, станет ясно, что он игрок мирового уровня. Он демонстрировал свои качества в течение многих лет.
Он может внести большой вклад и помочь всем нам в достижении наших целей.
Скорее всего этому Реалу нужны игроки мирового уровня как Азар, что бы вернуть своё величие, тем более после откровенного позора.
Скорее всего этому Реалу нужны игроки мирового уровня как Азар, что бы вернуть своё величие, тем более после откровенного позора.