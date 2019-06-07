Буффон хочет сыграть на Олимпиаде-2020

сегодня, 17:58

Голкипер надеется завершить свою карьеру выступлением на Олимпиаде-2020 в Токио, где хочет быть основным вратарем олимпийской сборной Италии, утверждает Gazzetta dello Sport.

По регламенту соревнований, в заявке на ОИ могут быть три футболиста старше 23 лет.

Ранее Буффон уже попадал на Олимпиаду, это случилось в 1996 году, тогда он был дублером Джанлуки Пальюки, а Италия в итоге не вышла даже из группы.