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Россия, Италия и Бельгия разгромили своих соперников - итоги дня

сегодня, 00:20

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020. 8 июня проходили матчи третьего тура.

Россия - Сан-Марино 9:0
Голы: Чеволи 25 (автогол), Дзюба 31 (пенальти), Кудряшов 36, Чеволи 41 (автогол), Дзюба 73, Дзюба 76, Смолов 77, Смолов 83, Дзюба 88

Исландия - Албания - 1:0
Гол: Гудмундссон 22

Хорватия - Уэльс - 2:1
Голы: Лоуренс 17 (автогол), Перишич 48 - Брукс 77

Беларусь - Германия 0:2
Голы: Сане 13, Ройс 62

Бельгия - Казахстан 3:0
Голы: Мертенс 11, Кастань 14, Лукаку 50

Греция - Италия 0:3
Голы: Барелла 23, Инсинье 30, Бонуччи 33

Турция - Франция 2:0
Голы: Айхан 30, Юндер 40

Азербайджан - Венгрия 1:3
Голы: Мадатов 69 - Орбан 18, Орбан 53, Хольман 71

Армения - Лихтенштейн 3:0
Голы: Казарян 2, Карапетян 18, Барсегян 90

Молдова - Андорра 1:0
Гол: Армаш 8

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:0
Голы: Пукки 56, Пукки 68

Эстония - Северная Ирландия 1:2
Голы: Васильев 25 - Уошингтон 77, Мадженнис 80

Шотландия - Кипр 2:1
Голы: Робертсон 61, Берк 89 - Кусулос 87

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Павел Амурский
Павел Амурский
   31 / 791
сегодня в 03:18
Молдавн с победой!
RMUKMU
RMUKMU
   134 / 791
сегодня в 00:59
Финляндия удивительно успешна. Уверенно выиграли непростую группу Лиги Наций и сейчас идут очень уверенно. И всё это без какого-то талантливого поколения - только 2 игрока высокого уровня и 2 возможно талантливых. Браво Маркку Канерва.
Кипр крепкая команда, России возможно придётся непросто. А к формированию состава Шотландии есть большие вопросы. С приходом Кларка мало что изменилось.
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