Россия, Италия и Бельгия разгромили своих соперников - итоги дня

Представляем Вашему вниманию итоги игрового дня в отборе к Евро-2020. 8 июня проходили матчи третьего тура.
Россия - Сан-Марино 9:0
Голы: Чеволи 25 (автогол), Дзюба 31 (пенальти), Кудряшов 36, Чеволи 41 (автогол), Дзюба 73, Дзюба 76, Смолов 77, Смолов 83, Дзюба 88
Исландия - Албания - 1:0
Гол: Гудмундссон 22
Хорватия - Уэльс - 2:1
Голы: Лоуренс 17 (автогол), Перишич 48 - Брукс 77
Беларусь - Германия 0:2
Голы: Сане 13, Ройс 62
Бельгия - Казахстан 3:0
Голы: Мертенс 11, Кастань 14, Лукаку 50
Греция - Италия 0:3
Голы: Барелла 23, Инсинье 30, Бонуччи 33
Турция - Франция 2:0
Голы: Айхан 30, Юндер 40
Азербайджан - Венгрия 1:3
Голы: Мадатов 69 - Орбан 18, Орбан 53, Хольман 71
Армения - Лихтенштейн 3:0
Голы: Казарян 2, Карапетян 18, Барсегян 90
Молдова - Андорра 1:0
Гол: Армаш 8
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:0
Голы: Пукки 56, Пукки 68
Эстония - Северная Ирландия 1:2
Голы: Васильев 25 - Уошингтон 77, Мадженнис 80
Шотландия - Кипр 2:1
Голы: Робертсон 61, Берк 89 - Кусулос 87
Кипр крепкая команда, России возможно придётся непросто. А к формированию состава Шотландии есть большие вопросы. С приходом Кларка мало что изменилось.
Кипр крепкая команда, России возможно придётся непросто. А к формированию состава Шотландии есть большие вопросы. С приходом Кларка мало что изменилось.