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Ромеро: «МЮ постарается стать лучше, чем был в прошлом сезоне»

сегодня, 10:55

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро ответил на вопросы клубной пресс-службы.

Когда появится календарь на следующий сезон, какой матч вы будете сразу искать, против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля»?

Нет, прежде всего я узнаю, с кем мы сыграем в первом туре. К первому дню сезона мы должны быть полностью готовы физически и психологически. И уже затем, конечно, обратим внимание на дерби. Думаю, все игроки ждут матчей против больших команд.

В какой момент лета вы начинаете с нетерпением ждать нового сезона?

После двух недель предсезонного сбора. Обычно сборы длятся очень долго, ты вдали от своих жены и детей. Ты понимаешь, что вернешься домой, когда начнется Премьер-Лига. 

Что вы хотите передать фанатам «Манчестер Юнайтед» в преддверии нового сезона?

То, что и всегда: мы постараемся показать свой максимум, стать лучше, чем были в прошлом сезоне. Мы не выиграли трофеев, а в следующем году будем к ним стремиться, постараемся занять наивысшую позицию, которую сможем. Вы привыкли, что клуб всегда побеждает и радуется трофеям, этого хотим и мы - продолжать праздновать победы.

Напомним, в феврале Ромеро изъявил желание остаться в команде, несмотря на то, что он получает мало игровой практики.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:47
Я уже подзабыл , когда МЮ побеждал..
112910415
112910415
сегодня в 11:27
" Вы привыкли, что клуб всегда побеждает "- это он довольно старый текст озвучил !
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 11:25
Пора уже.
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