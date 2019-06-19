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Р. Карлос: «Алиссон заслужил все награды мира»

сегодня, 10:31

Бывший футболист «Реала» Роберто Карлос рассказал о стереотипах, которые были присущи бразильским футболистам. 

Нам удалось поломать стереотип о том, что Бразилия производит на свет только качественных нападающих. Посмотрите: Эдерсон начал свой путь в Португалии, Алиссон — в Италии. Бекер заслужил все награды мира и доказал это своей игрой. Испытываю огромное чувство гордости, когда вижу в воротах «Ливерпуля» бразильца. А Эдерсон может играть на позиции не только голкипера, но и защитника или даже опорника. Потому всё же выберу вратаря «Манчестер Сити» — он лучше играет ногами.

Ранее Карлос рассказал, что может спасти «Анжи».

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КЭТиК
КЭТиК
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сегодня в 10:58
Награды заслуживает тот кто выигрывает. Алиссон не всегда выигрывает.
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