Р. Карлос: «Алиссон заслужил все награды мира»

Бывший футболист «Реала» рассказал о стереотипах, которые были присущи бразильским футболистам.

Нам удалось поломать стереотип о том, что Бразилия производит на свет только качественных нападающих. Посмотрите: Эдерсон начал свой путь в Португалии, Алиссон — в Италии. Бекер заслужил все награды мира и доказал это своей игрой. Испытываю огромное чувство гордости, когда вижу в воротах «Ливерпуля» бразильца. А Эдерсон может играть на позиции не только голкипера, но и защитника или даже опорника. Потому всё же выберу вратаря «Манчестер Сити» — он лучше играет ногами.