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Аргентина - Парагвай: Агуэро и Ди Мария остались в запасе

сегодня, 03:05
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина0 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайЗакончился 1-й тайм

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Парагвая. Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, вышедшие в стартовом составе на матч против Колумбии (0:2), в этот раз начнут встречу на скамейке запасных «альбиселесте».

Аргентина: Армани, Каско, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Перейра, Де Пауль, Лионель Месси, Л. Мартинес.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арсамендия, Р. Рохас, Санчес, М. Рохас, Гонсалес, Сантандер, Альмирон.

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Все комментарии
Vis.
Vis.
   512 / 716
сегодня в 03:46
Шишанутый щас сидит и топит против Месси, бедный(
Шишанутый
Шишанутый
   56 / 716
сегодня в 03:18
Надо было гнома в запасе оставить тогда был бы шанс на победу.
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