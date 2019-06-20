Аргентина - Парагвай: Агуэро и Ди Мария остались в запасе

сегодня, 03:05

Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки между сборными Аргентины и Парагвая. Нападающий «Манчестер Сити» и полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария, вышедшие в стартовом составе на матч против Колумбии (0:2), в этот раз начнут встречу на скамейке запасных «альбиселесте».

Аргентина: Армани, Каско, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Перейра, Де Пауль, Лионель Месси, Л. Мартинес.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арсамендия, Р. Рохас, Санчес, М. Рохас, Гонсалес, Сантандер, Альмирон.