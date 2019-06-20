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Мархель стал новым главным тренером сборной Беларуси

сегодня, 14:28

Федерация футбола Беларуси объявила, что Михаил Мархель был назначен на пост главного тренера национальной команды.

Тренерскую карьеру специалист начал в 1997 году. За время профессиональной деятельности четырежды выводил сборные страны (U17, U19) в элитные раунды чемпионатов Европы.

В 2011 году будучи ассистентом главного тренера молодёжной сборной республики помог команде U21 завоевать бронзовые награды чемпионата Европы. В 2012 году в качестве ассистента главного тренера олимпийской сборной готовил команду и выступал с ней на Олимпиаде в Лондоне.

Напомним, что недавно Игорь Криушенко покинул пост главного тренера сборной Беларуси

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