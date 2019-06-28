Понсе: «Были варианты в Испании и Италии, но меня заинтриговал „Спартак“»

Новичок «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были.
Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.
Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.
Аргентинец заключил с «красно-белыми» долгосрочный контракт.
По месту в таблице ??? - нет
По бюджету ??? - нет
По рейтингу УЕФА ??? - нет
По посещаемости ??? - нет
По евротитулам ??? - нет
По масштабу Арены ??? - нет
По чемпионствам в 21-м веке ??? - нет
По взятым Кубкам,в тот же период ??? - нет
По трансферным рекордам ??? - нет
По количеству игроков в сборной ??? - нет
По количеству проводимых атак ??? - нет
По забитым мячам ??? - нет
По красоте клубного автобуса (с 25.06.2019) - вообще нет ???)))
По твоему и Саши Панова мнению ??? - да.
По месту в таблице ??? - нет
По бюджету ??? - нет
По рейтингу УЕФА ??? - нет
По посещаемости ??? - нет
По евротитулам ??? - нет
По масштабу Арены ??? - нет
По чемпионствам в 21-м веке ??? - нет
По взятым Кубкам,в тот же период ??? - нет
По трансферным рекордам ??? - нет
По количеству игроков в сборной ??? - нет
По количеству проводимых атак ??? - нет
По забитым мячам ??? - нет
По красоте клубного автобуса (с 25.06.2019) - вообще нет ???)))
По твоему и Саши Панова мнению ??? - да.
Нужно было не с Комбаровым и Глушаковым разговаривать, а с кем-нибудь еще)
Нужно было не с Комбаровым и Глушаковым разговаривать, а с кем-нибудь еще)