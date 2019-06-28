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Понсе: «Были варианты в Испании и Италии, но меня заинтриговал „Спартак“»

сегодня, 16:53

Новичок «Спартака» Эсекель Понсе рассказал о вариантах продолжения карьеры, которые у него были.

Из Италии и Испании, но называть клубы нет смысла. Больше всего заинтриговало предложение «Спартака» и возможность показать себя тут. Когда со мной связались и описали условия работы, когда я поговорил с представителем клуба, сразу решил: этот путь мне подходит.

Сыграло важную роль, что, как мне сказали, в России я смогу получить серьезную игровую практику. Мне тут доверяют, я это чувствую и верю, что буду много играть.

Аргентинец заключил с «красно-белыми» долгосрочный контракт.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 649
сегодня в 17:32
Решил российский нефтепровод высосать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил FILL3286
   6 / 649
сегодня в 17:29
Потому что пришел в лучший клуб России!!
По каким показателям "лучший клуб"...???

По месту в таблице ??? - нет
По бюджету ??? - нет
По рейтингу УЕФА ??? - нет
По посещаемости ??? - нет
По евротитулам ??? - нет
По масштабу Арены ??? - нет
По чемпионствам в 21-м веке ??? - нет
По взятым Кубкам,в тот же период ??? - нет
По трансферным рекордам ??? - нет
По количеству игроков в сборной ??? - нет
По количеству проводимых атак ??? - нет
По забитым мячам ??? - нет
По красоте клубного автобуса (с 25.06.2019) - вообще нет ???)))
По твоему и Саши Панова мнению ??? - да.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 649
сегодня в 17:06
Коли любит интриги, то в самую точку попал!!!
FILL3286
FILL3286
   12 / 649
сегодня в 17:01
Потому что пришел в лучший клуб России!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 649
сегодня в 17:00
"Когда со мной связались и описали условия работы, сразу решил: этот путь мне подходит"

Нужно было не с Комбаровым и Глушаковым разговаривать, а с кем-нибудь еще)
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 649
сегодня в 16:57
Зарплата его заинтриговала.
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