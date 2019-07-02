«Локомотив» желает получить от ФИФА компенсацию за травму Фарфана

вчера, 23:28

Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что клуб может получить от ФИФА компенсацию в связи с травмой нападающего . Напомним, перуанец получил повреждение на Кубка Америки и, как ожидается, восстановится не раньше 2020 года.

3 июля Фарфан прибудет в Барселону для прохождения дополнительного обследования и планирования дальнейшего лечения. Что касается выплат, то существует программа ФИФА по защите клубов, в рамках которой выплачивается серьезная финансовая компенсация за травмы, полученные в национальной сборной. Однако это не самый простой процесс с юридической точки зрения, требующий времени. Сроки восстановления футболиста на данный момент неизвестны. Но можно наверняка сказать, что Джефферсон вернется в строй не раньше, чем через 28 дней, что позволяет прорабатывать вопрос подачи заявления в ФИФА .