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«Локомотив» желает получить от ФИФА компенсацию за травму Фарфана

вчера, 23:28

Пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо сообщил, что клуб может получить от ФИФА компенсацию в связи с травмой нападающего Джефферсона Фарфана. Напомним, перуанец получил повреждение на Кубка Америки и, как ожидается, восстановится не раньше 2020 года.

3 июля Фарфан прибудет в Барселону для прохождения дополнительного обследования и планирования дальнейшего лечения. Что касается выплат, то существует программа ФИФА по защите клубов, в рамках которой выплачивается серьезная финансовая компенсация за травмы, полученные в национальной сборной. Однако это не самый простой процесс с юридической точки зрения, требующий времени. Сроки восстановления футболиста на данный момент неизвестны. Но можно наверняка сказать, что Джефферсон вернется в строй не раньше, чем через 28 дней, что позволяет прорабатывать вопрос подачи заявления в ФИФА.

Отмечается, что «железнодорожники» получат от ФИФА порядка 900 тыс. евро, если Фарфан пропустит около полугода.

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Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил beefs
   107 / 684
сегодня в 00:29
Вы видите то,что хотите видить....Вам непонятно слово компенсация!!?Так посмотрите словарь.Локо серьезно пострадал из-за того,что Фарфан играл за Перу и получил серьезную травму.Как ФИФА,кроме денег,может эти потери компенсировать???Никак!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   85 / 684
сегодня в 00:12
А от Дональда ,нашего ,Трампа, они ничего не хотят получить ? ))))))))))
beefs
beefs
   60 / 684
вчера в 23:44
Опять бабло на первом месте...
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