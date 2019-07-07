ГлавнаяНовости

Девять стартовых матчей сезона в ФНЛ завершились победой гостей

вчера, 23:58
ЛучЛоготип футбольный клуб Луч (Владивосток)2 : 5Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Завершились девять матчей 1-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Химки» 2:5
Голы: Алиев 74, Алиев 84 - Камран Алиев 13, Камран Алиев 22, Кухарчук 44, Аравин 57 (автогол), Каменщиков 90

СКА - «Шинник» 1:2
Голы: Малеев 31 - Алейников 12, Низамутдинов 58 (пенальти)

«Нижний Новгород» - «Томь» 0:2
Голы: Житнев 46, Шумских 55

«Текстильщик» - «Енисей» 0:1
Гол: Делькин 90

«Мордовия» - «Нефтехимик» 0:1
Гол: Макаров 27 (пенальти)

«Авангард» - «Ротор» 0:3
Голы: Горбунов 38, Горбунов 56, Лобкарев 80 (пенальти)

«Чайка» - «Чертаново» 0:1
Гол: Кондаков 89

«Факел» - «Торпедо» 0:1
Гол: Сергеев 81

«Балтика» - «Спартак-2» 0:1
Гол: Нимели 12

В понедельник, 9 июня, тур завершится матчем «Армавир» - «Краснодар-2».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бразилия победила Перу и стала обладателем Кубка Америки
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии59
Алжир разгромил Гвинею и вышел в 1/4 финала Кубка Африки
Вчера, 23:52 ВидеоКомментарии3
Мадагаскар вышел в 1/4 финала Кубка Африки, одолев ДР Конго по пенальти
Вчера, 21:41 ВидеоКомментарии12
«Монако» со счетом 0:5 уступил «Локерену» в товарищеском матче
Вчера, 20:56 Комментарии14
«Краснодар» проиграл «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Вчера, 19:52 Комментарии11
«Уфа» девять раз расписалась в воротах «Ваккера»
Вчера, 19:50 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
11-и метровый
11-и метровый ответил parallels
   59 / 749
сегодня в 00:28
угадайте, на результат какой из этих игр повлиял федун, забегавший в судейскую с чемоданом 😏
Вся страна знает, что это свиньи.
parallels
parallels
   17 / 749
сегодня в 00:18
угадайте, на результат какой из этих игр повлиял федун, забегавший в судейскую с чемоданом 😏
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 749
сегодня в 00:05
Удивили гости!!!
Footbolista
Footbolista
   2 / 749
сегодня в 00:01
Да, да...мы в курсе)...
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 749
вчера в 23:59
Аномалия
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100