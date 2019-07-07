Девять стартовых матчей сезона в ФНЛ завершились победой гостей

Завершились девять матчей 1-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Химки» 2:5
Голы: Алиев 74, Алиев 84 - Камран Алиев 13, Камран Алиев 22, Кухарчук 44, Аравин 57 (автогол), Каменщиков 90
СКА - «Шинник» 1:2
Голы: Малеев 31 - Алейников 12, Низамутдинов 58 (пенальти)
«Нижний Новгород» - «Томь» 0:2
Голы: Житнев 46, Шумских 55
«Текстильщик» - «Енисей» 0:1
Гол: Делькин 90
«Мордовия» - «Нефтехимик» 0:1
Гол: Макаров 27 (пенальти)
«Авангард» - «Ротор» 0:3
Голы: Горбунов 38, Горбунов 56, Лобкарев 80 (пенальти)
«Чайка» - «Чертаново» 0:1
Гол: Кондаков 89
«Факел» - «Торпедо» 0:1
Гол: Сергеев 81
«Балтика» - «Спартак-2» 0:1
Гол: Нимели 12
В понедельник, 9 июня, тур завершится матчем «Армавир» - «Краснодар-2».