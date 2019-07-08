«Рома» попытается подписать молодого нападающего «Байера»

«Рома» хочет подписать нападающего «Байера» Леона Бэйли, сообщает Tuttomercatoweb. 21-летний футболист оценивается в 40 миллионов евро.
Римляне видят в Бэйли замену Стефану Эль-Шаарави, который продолжит карьеру в Китае.
«Рома» хочет подписать нападающего «Байера» Леона Бэйли, сообщает Tuttomercatoweb. 21-летний футболист оценивается в 40 миллионов евро.
Римляне видят в Бэйли замену Стефану Эль-Шаарави, который продолжит карьеру в Китае.
А по факту, молодые игроки из Бундеслиги довольно непредсказуемы. Можно выловить бриллиант, но зачастую молодой игрок сверкнет там на один-два сезона и сразу потухнет. Уровень чемпа не особо высокий. Там и Батшуайи колотил на уровне мирового топа. Мне тоже год назад нравилась игра Бейли, Харита... Но как они лажово отыграли последний сезон...
Так что хз, кто там потянет игру в сильной лиге, если они и в своей не могут стабильно отыграть.
Да и Пулишича, если на то пошло наказывали за нежелание продлить контракт, а не за плохую игру
А по факту, молодые игроки из Бундеслиги довольно непредсказуемы. Можно выловить бриллиант, но зачастую молодой игрок сверкнет там на один-два сезона и сразу потухнет. Уровень чемпа не особо высокий. Там и Батшуайи колотил на уровне мирового топа. Мне тоже год назад нравилась игра Бейли, Харита... Но как они лажово отыграли последний сезон...
Так что хз, кто там потянет игру в сильной лиге, если они и в своей не могут стабильно отыграть.
Да и Пулишича, если на то пошло наказывали за нежелание продлить контракт, а не за плохую игру