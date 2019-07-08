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«Рома» попытается подписать молодого нападающего «Байера»

сегодня, 22:59

«Рома» хочет подписать нападающего «Байера» Леона Бэйли, сообщает Tuttomercatoweb. 21-летний футболист оценивается в 40 миллионов евро.

Римляне видят в Бэйли замену Стефану Эль-Шаарави, который продолжит карьеру в Китае.

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Медив
Медив ответил allemz
   217 / 738
сегодня в 23:43
До сих пор непонятно, почему Челси подписал именно лавочника из Боруссии, а не Бэйли.
Посмотри игру с США с Ямайкой...
А по факту, молодые игроки из Бундеслиги довольно непредсказуемы. Можно выловить бриллиант, но зачастую молодой игрок сверкнет там на один-два сезона и сразу потухнет. Уровень чемпа не особо высокий. Там и Батшуайи колотил на уровне мирового топа. Мне тоже год назад нравилась игра Бейли, Харита... Но как они лажово отыграли последний сезон...
Так что хз, кто там потянет игру в сильной лиге, если они и в своей не могут стабильно отыграть.
Да и Пулишича, если на то пошло наказывали за нежелание продлить контракт, а не за плохую игру
allemz
allemz
   67 / 738
сегодня в 23:04
До сих пор непонятно, почему Челси подписал именно лавочника из Боруссии, а не Бэйли.
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