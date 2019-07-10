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Москалев рассудит «Спартак» и «Сочи»

сегодня, 18:17

Назначены арбитры, инспекторы и делегаты на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

12 июля (пятница)

«Арсенал» - «Динамо»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи); делегат РФПЛ – Юрий Гребенюк (Пермь).

13 июля (суббота)

«Урал» - «Уфа»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Владимир Енютин (Москва); делегат РФПЛ – Борис Ларин (Москва).

«Спартак» - «Сочи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Зуев (Москва); делегат РФПЛ – Петр Баркалов (Москва).

«Ростов» - «Оренбург»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат РФПЛ – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург).

14 июля (воскресенье)

«Крылья Советов» - ПФК ЦСКА: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград); делегат РФПЛ – Александр Сафонов (Москва).

«Зенит» - «Тамбов»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва); делегат РФПЛ – Руслан Киселев (Томск).

«Ахмат» - «Краснодар»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат РФПЛ – Радик Ахмадуллин (Казань).

15 июля (понедельник)

«Локомотив» - «Рубин»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Французов (Москва); делегат РФПЛ – Юрий Мишин (Москва).

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Все комментарии
RBA
RBA ответил jilbar
сегодня в 19:52
Москалев - лучший судья бригады фердуна.
Всё таки первая игра,надо подстраховаться,а то вдруг что-то пойдёт не так.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Sully
   57 / 724
сегодня в 19:51
Сочи накидает дырявым)
    tuman960
    tuman960 ответил ПерекатиПоле
       190 / 724
    сегодня в 19:48
    Стыдно за спартак. Опять Москалёв будет им спасать очко.
    там спасать нечего-давно уже всё раздолбано!!!!!!!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       36 / 724
    сегодня в 19:43
    Стыдно за спартак. Опять Москалёв будет им спасать очко.
    Аксинья
    Аксинья ответил Faustello
       17 / 724
    сегодня в 19:43
    Так вроде уже была инфа по судйкам? Или уже после этого кому надо под суетились и переиграли назначения?
    Как в бородатой байке: ПЕРЕДАЕМ СИГНАЛЫ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ...ДЛЯ ТЕХ КТО НЕ УСПЕЛ СВЕРИТЬ ЧАСЫ ПОВТОРЯЕМ ЕЩЕ РАЗ...
    Аксинья
    Аксинья
       17 / 724
    сегодня в 19:37
    Соловей российский славный птах
    Открывает песнь свою со свистом.
    Miaf
    Miaf
       18 / 724
    сегодня в 19:33
    В зените сделают все, чтобы Максименко был максимально предвзят. Стыдно за Зенит.
    wingback
    wingback
       130 / 724
    сегодня в 19:28
    В списке все до единого - отъявленные хряки...
    Footbolista
    Footbolista ответил Ангел неБесГрешен
       1 / 724
    сегодня в 19:27
    В зените вроде Месси не играет на судью все валить)...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       30 / 724
    сегодня в 19:19
    Моськалев даст результат.
    Пусть ценой двойки, но даст.
    Две ничьи с Зенитом прошлого сезона подтвердят...
    Faustello
    Faustello
       4 / 724
    сегодня в 19:16
    Так вроде уже была инфа по судйкам? Или уже после этого кому надо под суетились и переиграли назначения?
    Novograd
    Novograd
       302 / 724
    сегодня в 19:16
    ну бред то писать ваще не надо скоко ж можно то терпеть а
    Footbolista
    Footbolista ответил 25процентный клоун
       1 / 724
    сегодня в 19:13
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
         39 / 724
      сегодня в 19:12
        Footbolista
        Footbolista
           1 / 724
        сегодня в 19:10
        Еськов с Тамбовом обуют зенит...
        Армейская душа
        Армейская душа
           142 / 724
        сегодня в 19:08
        Видать совсем нет веры у Федуна в свой проект, если с первого тура начал своих свистков использовать
        Дикий мужчина
        Дикий мужчина ответил Литейный 4
           202 / 724
        сегодня в 19:02
        Ну и зря её в наш чемпионат включили, зачем российский футбол позорить, сразу ясно что они слабые. И негров наверно много в составе ☝
        Evilhuman
        Evilhuman
           208 / 724
        сегодня в 19:01
        Ну е-моё, мясные с первого тура решили заряженный корпус подключить, стыдно за спартак
        Sully
        Sully
           206 / 724
        сегодня в 19:01
        Сочи накидает дырявым)
        Литейный 4
        Литейный 4 ответил Дикий мужчина
           10 / 724
        сегодня в 19:00
        Я команду Сочи знаю, а вот за вторую не слыхал. Малоизвестная чтоль какая ?
          25процентный клоун
          25процентный клоун
             6 / 724
          сегодня в 18:56
            Дикий мужчина
            Дикий мужчина
               202 / 724
            сегодня в 18:55
            Я команду Сочи знаю, а вот за вторую не слыхал. Малоизвестная чтоль какая ?
            ermak6848
            ermak6848
               149 / 724
            сегодня в 18:51
            ну вот дело не за горами...
            лозунг советской эпохи " Судью на мыло " ... никто не отменял ....
            Литейный 4
            Литейный 4
               10 / 724
            сегодня в 18:51
            Куда ни кинь, в каждом матче судьи из обоймы Федуна. Гыгыгы
            cska plus
            cska plus
               16 / 724
            сегодня в 18:50
            Федун всё предусмотрел, судье это его стихия.
            particular
            particular
               3 / 724
            сегодня в 18:48
            Мне, пока, интересней первые игры, а не судьи и их влияние на исход..:))
            jilbar
            jilbar
               49 / 724
            сегодня в 18:46
            Москалев - лучший судья бригады фердуна.
            Еврей1
            Еврей1
               335 / 724
            сегодня в 18:45
            и что
            Дикий мужчина
            Дикий мужчина
               202 / 724
            сегодня в 18:41
            Вся Россия поддержит сочинцев в этом матче.
            drug01
            drug01
               111 / 724
            сегодня в 18:38
            Судить строго по правилам
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