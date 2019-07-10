Москалев рассудит «Спартак» и «Сочи»

Назначены арбитры, инспекторы и делегаты на матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
12 июля (пятница)
«Арсенал» - «Динамо»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор - Александр Гончар (Сочи); делегат РФПЛ – Юрий Гребенюк (Пермь).
13 июля (суббота)
«Урал» - «Уфа»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Игорь Демешко (Химки); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Владимир Енютин (Москва); делегат РФПЛ – Борис Ларин (Москва).
«Спартак» - «Сочи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Сергей Зуев (Москва); делегат РФПЛ – Петр Баркалов (Москва).
«Ростов» - «Оренбург»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург); делегат РФПЛ – Ильдар Зарипов (Санкт-Петербург).
14 июля (воскресенье)
«Крылья Советов» - ПФК ЦСКА: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград); делегат РФПЛ – Александр Сафонов (Москва).
«Зенит» - «Тамбов»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Мартынов (Москва); делегат РФПЛ – Руслан Киселев (Томск).
«Ахмат» - «Краснодар»: судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Дмитрий Сафьян (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат РФПЛ – Радик Ахмадуллин (Казань).
15 июля (понедельник)
«Локомотив» - «Рубин»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Сергей Французов (Москва); делегат РФПЛ – Юрий Мишин (Москва).
Открывает песнь свою со свистом.
Открывает песнь свою со свистом.
Пусть ценой двойки, но даст.
Две ничьи с Зенитом прошлого сезона подтвердят...
Пусть ценой двойки, но даст.
Две ничьи с Зенитом прошлого сезона подтвердят...
лозунг советской эпохи " Судью на мыло " ... никто не отменял ....
лозунг советской эпохи " Судью на мыло " ... никто не отменял ....