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Вратарь сборной Чили жёстко ответил Месси на критику арбитров Кубка Америки

сегодня, 07:40

Голкипер сборной Чили Джонни Эррера отреагировал на слова капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси, обвинившего КОНМЕБОЛ в коррупции после вылета «альбиселесте» из Кубка Америки.

Нужно быть очень дерзким, чтобы сейчас делать такие заявления по судейству.

Аргентина была близка к тому, чтобы не попасть на ЧМ-2018. Месси дисквалифицировали на четыре игры за оскорбление судьи в матче с Чили. Мы все были там, но в итоге его наказание сократили до одной игры, и он выдал блестящий матч с Эквадором. О чём он сейчас говорит?

У Аргентины есть две победы на Кубках мира: одна, взятая в эпоху диктатуры, другая с голом, забитым рукой. Теперь пришла ваша очередь проигрывать и держать рот на замке.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   11 / 731
сегодня в 08:10
Джонни просто красавчик, заткнул рот гному, РЕСПЕКТ!
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   248 / 731
сегодня в 08:08
ну так жестко ответил что вообще жесткач жестче не видел чтобы кто то говорил
Роман Романов
Роман Романов
   479 / 731
сегодня в 07:48
Да..... нет современного Марадонны у Аргентины.
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