«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов

14 июля 2019, 17:52

Британская пресса утверждает, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер защитника «Лестера» . «Красные дьяволы» заплатят за футболиста 60 млн фунтов, еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола. Предыдущий рекорд был установлен «Ливерпулем» - мерсисайдцы заплатили 75 млн фунтов за Вирджила ван Дейка.

Уже завтра Магуайр отправится в Манчестер для прохождения медобследования.

По слухам, «Лестер» уже нашел замену Магуайру.