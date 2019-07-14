«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов

Британская пресса утверждает, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер защитника «Лестера» Харри Мугуайра. «Красные дьяволы» заплатят за футболиста 60 млн фунтов, еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Таким образом, Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола. Предыдущий рекорд был установлен «Ливерпулем» - мерсисайдцы заплатили 75 млн фунтов за Вирджила ван Дейка.
Уже завтра Магуайр отправится в Манчестер для прохождения медобследования.
По слухам, «Лестер» уже нашел замену Магуайру.
Были времена, когда Ливерпуль скитался и не мог подписать нормального игрока, только потому что была такая формулировка "Хочу играть в ЛЧ". Это время длилось около 4-5 лет. Это время Спирингов, Алленов, Даунингов, Кэроллов - темные времена. Вот сейчас, для МЮ наступил такой же период. Как ты думаешь, если перед качественным исполнителем встанет вопрос МЮ или Ливерпуль кого он выберет?! И это не издёвка или подкол - это факт. Настало ваше время пережить капризы нынешних футболистов. Мы пережили, и посмотрим как это сделает ваш клуб. По человечески жаль что такое происходит, по спортивному нет. Клубы с такой историей не должны идти на поводу у зажравшихся футболистов, но это жизнь и это надо принять. Не очень приятно видеть бревно, которое за 35 млн фунтов забивает 5 голов за сезон и считается одним из самых дорогих трансферов.
P.S Ливерпуль подорожал с 800 млн фунтов до 2.8 млр. фунтов с прихода Клоппа. Тренер действует по возможностям которые у него есть, "Переобулся", да хоть 10 раз. Я думаю ваш тренер, если бы так "Переобулся" ты бы прыгал от счастья.
Были времена, когда Ливерпуль скитался и не мог подписать нормального игрока, только потому что была такая формулировка "Хочу играть в ЛЧ". Это время длилось около 4-5 лет. Это время Спирингов, Алленов, Даунингов, Кэроллов - темные времена. Вот сейчас, для МЮ наступил такой же период. Как ты думаешь, если перед качественным исполнителем встанет вопрос МЮ или Ливерпуль кого он выберет?! И это не издёвка или подкол - это факт. Настало ваше время пережить капризы нынешних футболистов. Мы пережили, и посмотрим как это сделает ваш клуб. По человечески жаль что такое происходит, по спортивному нет. Клубы с такой историей не должны идти на поводу у зажравшихся футболистов, но это жизнь и это надо принять. Не очень приятно видеть бревно, которое за 35 млн фунтов забивает 5 голов за сезон и считается одним из самых дорогих трансферов.
P.S Ливерпуль подорожал с 800 млн фунтов до 2.8 млр. фунтов с прихода Клоппа. Тренер действует по возможностям которые у него есть, "Переобулся", да хоть 10 раз. Я думаю ваш тренер, если бы так "Переобулся" ты бы прыгал от счастья.
по факту Клопп переобулся и правильно сделал это дало результат, а Почеттино плачет что ему не дают игроков приличных
а у МЮ все есть кроме результата
главная причина - отсутствие топового костяк команды
по факту Клопп переобулся и правильно сделал это дало результат, а Почеттино плачет что ему не дают игроков приличных
а у МЮ все есть кроме результата
главная причина - отсутствие топового костяк команды
а у МЮ тупо покупают уже звёздных игроков с огромной зп, а потом всякие рэшфорды, янузаи и тд со своей академии не играют и ходят выколачивать зп такую же как у "Алексиса"
а у МЮ тупо покупают уже звёздных игроков с огромной зп, а потом всякие рэшфорды, янузаи и тд со своей академии не играют и ходят выколачивать зп такую же как у "Алексиса"