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«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Магуайра за 80 млн фунтов

14 июля 2019, 17:52

Британская пресса утверждает, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер защитника «Лестера» Харри Мугуайра. «Красные дьяволы» заплатят за футболиста 60 млн фунтов, еще 20 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, Магуайр станет самым дорогим игроком обороны в истории футбола. Предыдущий рекорд был установлен «Ливерпулем» - мерсисайдцы заплатили 75 млн фунтов за Вирджила ван Дейка.

Уже завтра Магуайр отправится в Манчестер для прохождения медобследования.

По слухам, «Лестер» уже нашел замену Магуайру.

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Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 13:35
Ужс 80 мультов, да больше на провал будет схоже..
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответил Владимир Ушаков
   738 / 802
вчера в 09:31
Клопп, когда пришел в Ливерпуль, говорил что тратить большие деньги ради результата НИКОГДА не будет, понабрал Кариуса, Клавана, Соланке и прочих, это не дало результат, после этого он ПЕРЕОБУЛСЯ и стал делать бешеные покупки, так что и у Клоппа были ошибки на трансферном рынке и он показал себя двуличным. А МЮ сейчас поменял вектор развития и делают ставку на молодых перспективных ребят типа Джеймса и Ван-Биссаку. И Янузай уже 2 года как в Реал Сосьедаде играет к слову.
Я не стану кидаться желчью, просто давай по фактам. Глядим на ведомость за то время, как Юрген пришел в Ливерпуль. У МЮ баланс около -500 млн, у Ливерпуля с учетом последних приобретений около нулевой баланс. Ливерпуль каждый год при Клоппе попадает в финалы еврокубков. И как ты сказал, Соланке там всякие и Клаваны, были в финале ЛЕ. Это тупо отрицать, что они дали, какой никакой результат.
Были времена, когда Ливерпуль скитался и не мог подписать нормального игрока, только потому что была такая формулировка "Хочу играть в ЛЧ". Это время длилось около 4-5 лет. Это время Спирингов, Алленов, Даунингов, Кэроллов - темные времена. Вот сейчас, для МЮ наступил такой же период. Как ты думаешь, если перед качественным исполнителем встанет вопрос МЮ или Ливерпуль кого он выберет?! И это не издёвка или подкол - это факт. Настало ваше время пережить капризы нынешних футболистов. Мы пережили, и посмотрим как это сделает ваш клуб. По человечески жаль что такое происходит, по спортивному нет. Клубы с такой историей не должны идти на поводу у зажравшихся футболистов, но это жизнь и это надо принять. Не очень приятно видеть бревно, которое за 35 млн фунтов забивает 5 голов за сезон и считается одним из самых дорогих трансферов.

P.S Ливерпуль подорожал с 800 млн фунтов до 2.8 млр. фунтов с прихода Клоппа. Тренер действует по возможностям которые у него есть, "Переобулся", да хоть 10 раз. Я думаю ваш тренер, если бы так "Переобулся" ты бы прыгал от счастья.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Владимир Ушаков
   64 / 802
вчера в 09:04
про янузая я к слову, что пару матчей неплохих провел, начали контракт жирнее качать, сдулся и теперь сосьедад
по факту Клопп переобулся и правильно сделал это дало результат, а Почеттино плачет что ему не дают игроков приличных
а у МЮ все есть кроме результата
главная причина - отсутствие топового костяк команды
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил RamonCSKA
   270 / 802
вчера в 08:24
лучший трансфер ливера это клопп а у МЮ тупо покупают уже звёздных игроков с огромной зп, а потом всякие рэшфорды, янузаи и тд со своей академии не играют и ходят выколачивать зп такую же как у "Алексиса"
Клопп, когда пришел в Ливерпуль, говорил что тратить большие деньги ради результата НИКОГДА не будет, понабрал Кариуса, Клавана, Соланке и прочих, это не дало результат, после этого он ПЕРЕОБУЛСЯ и стал делать бешеные покупки, так что и у Клоппа были ошибки на трансферном рынке и он показал себя двуличным. А МЮ сейчас поменял вектор развития и делают ставку на молодых перспективных ребят типа Джеймса и Ван-Биссаку. И Янузай уже 2 года как в Реал Сосьедаде играет к слову.
RamonCSKA
RamonCSKA
   64 / 802
вчера в 07:03
лучший трансфер ливера это клопп
а у МЮ тупо покупают уже звёздных игроков с огромной зп, а потом всякие рэшфорды, янузаи и тд со своей академии не играют и ходят выколачивать зп такую же как у "Алексиса"
lobsterdam
lobsterdam ответил Kirill Erokhin
   260 / 802
14 июля в 23:23
Он не фанат Ливерпуля, он фанат Баварии, и просто не любит МЮ, возможно после 1999 г. У всех бывают тяжелые времена, сейчас они у Мю.
а чего он сам-то - глухонемой, пардон, слепой или читать не обучен? Или стесняется? 20 лет злобу копит? Терпеливый...
Vave666
Vave666 ответил Kavaro
   211 / 802
14 июля в 23:22
Каждый стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить.
Прекрасные слова!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Kirill Erokhin
   274 / 802
14 июля в 22:52
Теперь уже 697 млн
Agamaga
Agamaga ответил Y.N.W.A.
   313 / 802
14 июля в 22:44
Как зарабатывают так и тратят. Это тебе не клубы России, которые кормятся с народных денег.
Kavaro
Kavaro
   418 / 802
14 июля в 22:36
Каждый стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   448 / 802
14 июля в 22:31
Анивей у Ливерпуля разница по трансферам -179 млн, у Мю -617.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   532 / 802
14 июля в 21:57
мю из всех сил старается перехватить звание главного мешка у барсы) если уж магуайр стоит 80, то ван дейк все 150
Ливерпульль в этом плане вне конкуренции
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Владимир Ушаков
   448 / 802
14 июля в 21:35
В сезонах 2014-15,15-16 Ливерпуль ошивался на 7-8 местах рядом с Саутгемптоном, даже святые выше их были и финишировали на 6 месте, вот их и раскупили. А Лестер(типичный середняк с 9 места) по-определению не может быть конкурентом топ-клубу с вроде МЮ и МЮ с Лестером не финишировали наравне.
5 лет назад был другой Соттон, и кто виноват, что руководство святых с удовольствием распродавало своих игроков? Какие вопросы к Ливерпулю? Так любой топ клуб поступает. А если говорить сейчас, то Лестер находиться куда ближе к Мю чем Соттон к Ливерпулю, хотя конечно Мю должен финишировать в зоне лч, посмотрим сможет ли ОГС справится с этой задачей.
Juventus_Z
Juventus_Z
   96 / 802
14 июля в 21:14
бесполезный мешок а не клуб
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Kirill Erokhin
   270 / 802
14 июля в 20:54
Судя по последнему сезону, как раз Лестер может быть конкурентом Мю, а вот Саутгемптон в конкурентах Ливерпуля это видимо мечты обманутых фанатов юнайтед.
В сезонах 2014-15,15-16 Ливерпуль ошивался на 7-8 местах рядом с Саутгемптоном, даже святые выше их были и финишировали на 6 месте, вот их и раскупили. А Лестер(типичный середняк с 9 места) по-определению не может быть конкурентом топ-клубу с вроде МЮ и МЮ с Лестером не финишировали наравне.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar ответил ХУБУЛ
   288 / 802
14 июля в 20:52
Когда то Зидана покупали за 68 млн и это был самый дорогой трансфер в истории. А сейчас всяких магуйаров ,который даже не игрок атаки ...
Маcсон
Маcсон
   157 / 802
14 июля в 20:36
Мешковина со стажем)
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   217 / 802
14 июля в 20:26
Магуайер и 80 миллионов эти слова не должны в одном предложении вообще встречаться. Остановите землю всем пора сходить.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Владимир Ушаков
   448 / 802
14 июля в 20:18
Забыл как Ливерпуль ослабил конкурента в лице Саутгемптона, скупив полсостава , взяв оттуда ван Дейка,Мане,Лаллану,Ламберта,Клайна,Ловрена. А тут единичный трансфер из середняка Лестера в топ-клуб МЮ
Судя по последнему сезону, как раз Лестер может быть конкурентом Мю, а вот Саутгемптон в конкурентах Ливерпуля это видимо мечты обманутых фанатов юнайтед.
y6uBaHTo
y6uBaHTo
14 июля в 20:17
Дороговато, но счас такие цены в футболе. Защитник хорош, но не понятно раскроет ли свой потенциал при Сольшере. Де Лигта бы взяли за такие деньги. Да и защитников в МЮ хватает, проблема будет если Лукаку и Погба уйдут, защитники не поиогут. А по Магвайру, он мне очень симпатичен в пару к Ван Дэйку, имхо))))))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
   448 / 802
14 июля в 20:12
не надо ёрничать, ваш любимый просуженый псевдочемпион всея европы не так давно тоже в ЛЕ колупался... земля-то она ведь круглая!
Он не фанат Ливерпуля, он фанат Баварии, и просто не любит МЮ, возможно после 1999 г. У всех бывают тяжелые времена, сейчас они у Мю.
juvenale
juvenale ответил Рауль и Зидан
   52 / 802
14 июля в 19:55
Уж лучше тогда на Де Лигта потратились бы
а он бы пошел
lobsterdam
lobsterdam ответил Конунг Рагнар
   260 / 802
14 июля в 19:42
МЮ топ клуб уровня ЛЕ
не надо ёрничать, ваш любимый просуженый псевдочемпион всея европы не так давно тоже в ЛЕ колупался... земля-то она ведь круглая!
lobsterdam
lobsterdam
   260 / 802
14 июля в 19:36
развод по-лестерски: не стоит он того, но просто другого не найти, у него все-таки опыт в АПЛ, а так - не выдающийся, конечно, что-то вроде Байи. Короче, на мой взгляд, защиту сильно не укрепит.
Dominators
Dominators
   327 / 802
14 июля в 19:29
Трансфер окупится , если МЮ кому -нибудь Погбу завернет и втюхает .
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Владимир Ушаков
   295 / 802
14 июля в 19:06
Забыл как Ливерпуль ослабил конкурента в лице Саутгемптона, скупив полсостава , взяв оттуда ван Дейка,Мане,Лаллану,Ламберта,Клайна,Ловрена. А тут единичный трансфер из середняка Лестера в топ-клуб МЮ
МЮ топ клуб уровня ЛЕ
Inside91
Inside91 ответил Виталик ManUtd Rus
   587 / 802
14 июля в 18:58
Хороший защитник вообще ?
Может не хило накосячить , если со спины не страхуют
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   270 / 802
14 июля в 18:57
Источник смущает, но буду надеяться что правда, центральный защитник очень нужен и заодно надо будет продать одного или двух центральных защитников ну и необходимо взять полузащитника например Бруно Фернандеша
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Rizo1
   270 / 802
14 июля в 18:54
Ослабляют прямого конкурента.....
Забыл как Ливерпуль ослабил конкурента в лице Саутгемптона, скупив полсостава , взяв оттуда ван Дейка,Мане,Лаллану,Ламберта,Клайна,Ловрена. А тут единичный трансфер из середняка Лестера в топ-клуб МЮ
Rizo1
Rizo1
   556 / 802
14 июля в 18:51
Ослабляют прямого конкурента.....
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