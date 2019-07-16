Сульшер надеется, что Де Хеа продлит контракт с «Ман Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что голкипер команды Давид Де Хеа останется в клубе и продлит контракт.
Да, он будет завтра играть против «Лидса» (товарищеский матч - прим.). И, надеюсь, мы сможем договориться по контракту, я уже говорил об этом несколько раз.
Когда объявим о продлении? Я думаю, что это будет зависеть от Де Хеа и клуба.
Навасом можно было заменить ДДХ.но что-то он не надолго попрощался с Реалом.
Навасом можно было заменить ДДХ.но что-то он не надолго попрощался с Реалом.