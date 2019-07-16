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Сульшер надеется, что Де Хеа продлит контракт с «Ман Юнайтед»

вчера, 14:07

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что голкипер команды Давид Де Хеа останется в клубе и продлит контракт.

Да, он будет завтра играть против «Лидса» (товарищеский матч - прим.). И, надеюсь, мы сможем договориться по контракту, я уже говорил об этом несколько раз. 

Когда объявим о продлении? Я думаю, что это будет зависеть от Де Хеа и клуба. 

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил cska plus
   524 / 794
вчера в 18:08
Давиду особо и деваться некуда.
в ПСЖ или Юву может перейти,там хоть чемпики выиграет и в ЛЧ играть будет.
STVA 1
STVA 1 ответил заDOOMчивый
   62 / 794
вчера в 17:02
Так я и говорю , что ромашка какая то с продлением . Продлил не продлил )))
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:41
Давиду особо и деваться некуда.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил STVA 1
   524 / 794
вчера в 15:15
А он не продлил ?
он ещё 20 раз продлит,а потом выйде,что не продлил. Испанец высматривает мешки на горизонте,пока его карьера не подошла к закату. Прошлый сезон отыграл посредственно,за исключением блестящего матча со Шпорами, видать дали ему "магнит". Конечно сейчас с голкиперами напряг.поэтому МЮ заложник у ДДХ. ОдНОзначно,его уход ослабит ещё сильнее МЮ. самое интересное Челси смогли осуществить трансфер Кепы,неожидал,что он так хорошо проведёт сезон.
Навасом можно было заменить ДДХ.но что-то он не надолго попрощался с Реалом.
STVA 1
STVA 1
   62 / 794
вчера в 14:45
А он не продлил ?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   266 / 794
вчера в 14:13
Скорей всего Давид продлит контракт
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