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Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»

сегодня, 01:23

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.

Я собираюсь покинуть клуб. Это может быть как полноценный трансфер, так и аренда. Мне нужно играть, и поэтому я принял такое решение. Я продолжу тренироваться, пока не узнаю, где продолжу свою карьеру.

Паредес на своём примере показал, что можно пробиться в сборную Аргентины без каких-либо проблем. Именно этого я хочу больше всего.

Я не играл уже 10 матчей подряд. Где бы я ни оказался, хочу сделать всё возможное, чтобы получить возможность попасть в сборную.

Ранее сообщалось, что Краневиттер входит в список игроков, с которыми «Зенит» планирует расстаться этим летом.

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Все комментарии
Juventus_Z
Juventus_Z
   60 / 794
сегодня в 02:39
хочет сбежать из мешка и реанимировать свою карьеру
Kuvan
Kuvan
   99 / 794
сегодня в 02:12
Баба с возу, как говорится.
Almazny
Almazny
   734 / 794
сегодня в 01:40
Удачи в другом клубе!
parallels
parallels
   5 / 794
сегодня в 01:32
    Гордецкий
    Гордецкий
       480 / 794
    сегодня в 01:26
    Чем обрадуешь миллионы болельщиков самой титулованной команды страны.
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