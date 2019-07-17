Краневиттер: «Собираюсь уйти из „Зенита“»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер сообщил о своём намерении покинуть петербургский клуб из-за недостаточной игровой практики.
Я собираюсь покинуть клуб. Это может быть как полноценный трансфер, так и аренда. Мне нужно играть, и поэтому я принял такое решение. Я продолжу тренироваться, пока не узнаю, где продолжу свою карьеру.
Паредес на своём примере показал, что можно пробиться в сборную Аргентины без каких-либо проблем. Именно этого я хочу больше всего.
Я не играл уже 10 матчей подряд. Где бы я ни оказался, хочу сделать всё возможное, чтобы получить возможность попасть в сборную.
Ранее сообщалось, что Краневиттер входит в список игроков, с которыми «Зенит» планирует расстаться этим летом.