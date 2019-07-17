У «Мордовии» нет денег для игры на новом стадионе

Матч 3-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком-2» пройдет на стадионе «Старт».
Сообщается, что клуб из Саранска вряд ли сыграет на «Мордовия Арене» до конца года. Сейчас она, как и другие стадионы, возведенные в рамках федеральной программы к ЧМ-2018, находятся в ведении ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Проведение на ней одного домашнего матча обходилось клубу в прошлом сезоне в общей сложности в сумму около 2 миллионов 660 тысяч рублей: 2 360 000 — это сама аренда с оплатой работы стюардов плюс 300 тысяч — обеспечение безопасности. «Старт» же находится в собственности республики и на нем команда играет бесплатно.
Недавно появлялась информация о том, что «Мордовия Арена» будет использоваться для развития детского футбола.
Сколько детских площадок можно было построить, открыть интернат. А матчи ЧМ перенести в Краснодар, где был готовый стадион.
Сколько детских площадок можно было построить, открыть интернат. А матчи ЧМ перенести в Краснодар, где был готовый стадион.
А еще он и силой магии обладает. Например, люди в поселке заинтересовались, почему у него оформлен официальный доход в 11 тыс в месяц в декларации при всех богатствах и официальной зарплате в 60 и подали запрос в районную прокуратуру. И получили ответ, что по результатам проверки несоответствий в его декларации не обнаружено. Чудеса!)
А еще он и силой магии обладает. Например, люди в поселке заинтересовались, почему у него оформлен официальный доход в 11 тыс в месяц в декларации при всех богатствах и официальной зарплате в 60 и подали запрос в районную прокуратуру. И получили ответ, что по результатам проверки несоответствий в его декларации не обнаружено. Чудеса!)
20 миллиардами рублей он подотрется разве что.))
Это же Навальный показал только то, что они втупую пропустили, то, что не было оформлено через всякие левые счета и т.п., а какая это часть? Да копейки.
Например, тот же Ростех, как показали расследования, пронизывают подрядчики, которые принадлежат формально дочери Чемезова. А Ростех - это сотни миллиардов долларов. Думаешь, сколько он высасывает оттуда, называнные тобой копейки, что ли?)
Да и дальше каждый местячковый Сечин и Медведев тоже захотят себе улучшение условий. Вот у нас в поселке под Питером скромный его председатель из ЕР построил заработанный за годы честной работы с зарплатой 60 тыс рублей в месяц трехэтажный коттедж на 5 гектарах земли на берегу Невы, а земля у нас стоит полмиллиона за сотку. Так он, думаешь, какую сумму запросит? Боюсь, весь бюджет поселка и уйдет)
20 миллиардами рублей он подотрется разве что.))
Это же Навальный показал только то, что они втупую пропустили, то, что не было оформлено через всякие левые счета и т.п., а какая это часть? Да копейки.
Например, тот же Ростех, как показали расследования, пронизывают подрядчики, которые принадлежат формально дочери Чемезова. А Ростех - это сотни миллиардов долларов. Думаешь, сколько он высасывает оттуда, называнные тобой копейки, что ли?)
Да и дальше каждый местячковый Сечин и Медведев тоже захотят себе улучшение условий. Вот у нас в поселке под Питером скромный его председатель из ЕР построил заработанный за годы честной работы с зарплатой 60 тыс рублей в месяц трехэтажный коттедж на 5 гектарах земли на берегу Невы, а земля у нас стоит полмиллиона за сотку. Так он, думаешь, какую сумму запросит? Боюсь, весь бюджет поселка и уйдет)