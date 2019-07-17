У «Мордовии» нет денег для игры на новом стадионе

сегодня, 17:17

Матч 3-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком-2» пройдет на стадионе «Старт».

Сообщается, что клуб из Саранска вряд ли сыграет на «Мордовия Арене» до конца года. Сейчас она, как и другие стадионы, возведенные в рамках федеральной программы к ЧМ -2018, находятся в ведении ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Проведение на ней одного домашнего матча обходилось клубу в прошлом сезоне в общей сложности в сумму около 2 миллионов 660 тысяч рублей: 2 360 000 — это сама аренда с оплатой работы стюардов плюс 300 тысяч — обеспечение безопасности. «Старт» же находится в собственности республики и на нем команда играет бесплатно.

Недавно появлялась информация о том, что «Мордовия Арена» будет использоваться для развития детского футбола.