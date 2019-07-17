ГлавнаяНовости

У «Мордовии» нет денег для игры на новом стадионе

сегодня, 17:17
МордовияЛоготип футбольный клуб Мордовия (Саранск)-:-Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-220.07.2019 в 17:00 Не начался

Матч 3-го тура первенства ФНЛ между «Мордовией» и «Спартаком-2» пройдет на стадионе «Старт».

Сообщается, что клуб из Саранска вряд ли сыграет на «Мордовия Арене» до конца года. Сейчас она, как и другие стадионы, возведенные в рамках федеральной программы к ЧМ-2018, находятся в ведении ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Проведение на ней одного домашнего матча обходилось клубу в прошлом сезоне в общей сложности в сумму около 2 миллионов 660 тысяч рублей: 2 360 000 — это сама аренда с оплатой работы стюардов плюс 300 тысяч — обеспечение безопасности. «Старт» же находится в собственности республики и на нем команда играет бесплатно.

Недавно появлялась информация о том, что «Мордовия Арена» будет использоваться для развития детского футбола.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Спартак»: «„Лужники“ заявлены в качестве нашего резервного стадиона»
12 июля Комментарии32
«Локомотив» показал готовность «ВТБ-Арены» перед началом Суперкубка России
06 июля ВидеоКомментарии5
Официально«Арена-Химки» будет резервным стадионом у «Тамбова»
30 июня Комментарии1
«Оренбург» будет проводить домашние матчи на стадионе «Газовик»
26 июня Комментарии4
«Чертаново» будет проводить домашние матчи ФНЛ в «Лужниках»
26 июня Комментарии10
Официально«Чайка» будет играть в ФНЛ на «Ростов Арене»
26 июня Комментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   153 / 809
сегодня в 23:30
очень странная политика и финансовая бухгалтерия...
Медив
Медив
   238 / 809
сегодня в 21:21
А у детей есть 2 с половиной ляма?
311
311
   44 / 809
сегодня в 21:04
А что они ожидали? Что эти стадионы отобьются?)
pomor45
pomor45
   84 / 809
сегодня в 20:58
Нет худа без добра. Всё лучшее детям, а взрослые лоботрясы пусть сами зарабатывают.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   271 / 809
сегодня в 20:46
Разобрать его и продать на сувениры.
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 809
сегодня в 20:30
Не перестаю удивляться!.(дальше не цензурно)
ЮЗИК
ЮЗИК
   166 / 809
сегодня в 20:26
Бабки потратили, карманы набили, теперь пусть хоть травой порастет
X-GadZ
X-GadZ
   620 / 809
сегодня в 20:19
Ну, стадион можно вполне использовать как загон для скота. Или для свиней.
minai
minai
   240 / 809
сегодня в 20:18
На нет и базара нет.
beefs
beefs
   136 / 809
сегодня в 19:47
Нужно здесь организовать ночной турнир по футболу знаменитых хоккеистов...
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 19:39
Натворил делов Мутко , не разгрести. На кой ляд столько денег вбухали, если играть на нем нет возможности???
Сколько детских площадок можно было построить, открыть интернат. А матчи ЧМ перенести в Краснодар, где был готовый стадион.
Не спартак
Не спартак
   100 / 809
сегодня в 19:35
Мордовии нужно быть скромнее, можно поиграть и на старом стадионе.
Albertinos
Albertinos
   287 / 809
сегодня в 19:31
Перед Чемпионатом Мира все чинуши во главе с Царьком говорили о развитии футбола в России! Теперь трогать этот стадион нельзя? Впрочем как всегда в ...!
Glodor
Glodor
   80 / 809
сегодня в 19:30
Как сказал Сам, все непопулярные меры правительства в стране для блага народа.
Морро
Морро
   288 / 809
сегодня в 19:06
Браво! У детского футбола как раз завалялось несколько миллионов. Санитаров к министру спорта, у него бред!
Hypnoz
Hypnoz
   145 / 809
сегодня в 19:02
Лучший друг, Женя Гинер - даст !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Капитан Врунгель
   9 / 809
сегодня в 18:57
Зря вот ты так. Председатель посёлка наверняка талантливый, успешный и неординарный человек, заслуживающий все эти гектары земли и этажи в доме. Вообще, трудится на ваше благо там, сил и времени не жалеет, а вы ему и не помогаете. Можно всем посёлком ещё скинуться и выделить дополнительные средства на крытый бассейн у дома и вертолётную площадку, чтобы перед людьми ему стыдно не было.
Он действительно талантливый, например, как он умно придумал распорядиться миллионами, заложенными в бюджете на благоустройство? Правление заказало на все эти деньги проект благоустройства огромного пустыря. Правда, этот миллионный проект оказался на пяти листах бумаги и гласил только, что по исследованиям было обнаружено, что пустырь потребует таких огромных денег, каких у поселка не будет, поэтому будет разумнее тут ничего не делать, а в следующем году направить деньги на другое))

А еще он и силой магии обладает. Например, люди в поселке заинтересовались, почему у него оформлен официальный доход в 11 тыс в месяц в декларации при всех богатствах и официальной зарплате в 60 и подали запрос в районную прокуратуру. И получили ответ, что по результатам проверки несоответствий в его декларации не обнаружено. Чудеса!)
Igo0rek
Igo0rek
   216 / 809
сегодня в 18:54
Коротко о футболе в России.
НОЖ
НОЖ
   604 / 809
сегодня в 18:52
Россия футбольная страна блин !
koke90
koke90
   522 / 809
сегодня в 18:50
ничего удивительного, это расия
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Так Себе Аналитик
   19 / 809
сегодня в 18:50
Твои цифры смешные, возьми Мираторг, который живет за счет покровительства Медведева, беспроцентного кредита на 12 миллиардов долларов, лоббированного Медведевым, получения большей части дотаций для фермеров и т.п. Туда в общей сумме миллиардов 20 долларов прилетело, в эту компанию семейного бизнеса Не Димона, жены Не Димона и ее двоюродных братьев. 20 миллиардами рублей он подотрется разве что.)) Это же Навальный показал только то, что они втупую пропустили, то, что не было оформлено через всякие левые счета и т.п., а какая это часть? Да копейки. Например, тот же Ростех, как показали расследования, пронизывают подрядчики, которые принадлежат формально дочери Чемезова. А Ростех - это сотни миллиардов долларов. Думаешь, сколько он высасывает оттуда, называнные тобой копейки, что ли?) Да и дальше каждый местячковый Сечин и Медведев тоже захотят себе улучшение условий. Вот у нас в поселке под Питером скромный его председатель из ЕР построил заработанный за годы честной работы с зарплатой 60 тыс рублей в месяц трехэтажный коттедж на 5 гектарах земли на берегу Невы, а земля у нас стоит полмиллиона за сотку. Так он, думаешь, какую сумму запросит? Боюсь, весь бюджет поселка и уйдет)
Зря вот ты так. Председатель посёлка наверняка талантливый, успешный и неординарный человек, заслуживающий все эти гектары земли и этажи в доме. Вообще, трудится на ваше благо там, сил и времени не жалеет, а вы ему и не помогаете. Можно всем посёлком ещё скинуться и выделить дополнительные средства на крытый бассейн у дома и вертолётную площадку, чтобы перед людьми ему стыдно не было.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   465 / 809
сегодня в 18:47
Типичная Россия
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Капитан Врунгель
   9 / 809
сегодня в 18:38
Другому удивляюсь. А чё их вообще пилить? Власть уже настолько открыто плюёт в лицо, что можно и не прикрываться распилами, включать сразу в бюджет на будущий год - 20 млрд. на дом Сечина, 40 млрд. на виноградники Медведева и т.п.. Выдумывают сами себе головняки, добавили бы просто свои расходы в статьи бюджета и проблем бы не было.
Твои цифры смешные, возьми Мираторг, который живет за счет покровительства Медведева, беспроцентного кредита на 12 миллиардов долларов, лоббированного Медведевым, получения большей части дотаций для фермеров и т.п. Туда в общей сумме миллиардов 20 долларов прилетело, в эту компанию семейного бизнеса Не Димона, жены Не Димона и ее двоюродных братьев.

20 миллиардами рублей он подотрется разве что.))

Это же Навальный показал только то, что они втупую пропустили, то, что не было оформлено через всякие левые счета и т.п., а какая это часть? Да копейки.

Например, тот же Ростех, как показали расследования, пронизывают подрядчики, которые принадлежат формально дочери Чемезова. А Ростех - это сотни миллиардов долларов. Думаешь, сколько он высасывает оттуда, называнные тобой копейки, что ли?)

Да и дальше каждый местячковый Сечин и Медведев тоже захотят себе улучшение условий. Вот у нас в поселке под Питером скромный его председатель из ЕР построил заработанный за годы честной работы с зарплатой 60 тыс рублей в месяц трехэтажный коттедж на 5 гектарах земли на берегу Невы, а земля у нас стоит полмиллиона за сотку. Так он, думаешь, какую сумму запросит? Боюсь, весь бюджет поселка и уйдет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 809
сегодня в 18:37
Расфрмировать нафик как Тосно или Амкар...
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
   211 / 809
сегодня в 18:31
Друзья солнцеликого отмыли бабки на строительстве ,подняли НДС и пенсионный возраст под отбитый Игорьком пендаль ,а дальше уже холопы пусть сами разбираются
Спагетти
Спагетти
   185 / 809
сегодня в 18:28
Вся планета над нами ржёт :((
Don trambon
Don trambon
   101 / 809
сегодня в 18:28
путин построил, порадовал забугорны, а дальше всё гыгыгы пусть зарастает бурьяном, люди оплатят.
Правдин Семён
Правдин Семён
   102 / 809
сегодня в 18:23
Смех сквозь слезы.
Mi6
Mi6
   290 / 809
сегодня в 18:19
Бездумные строения.
Ros S
Ros S
   291 / 809
сегодня в 18:18
Все лучшее детям
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100