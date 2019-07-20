«Спартак-2» уступил «Мордовии» и другие результаты 3-го тура ФНЛ

Завершились матчи 3-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Томь» 1:1
Голы: Гордиенко 73 - Казанков 70
«Енисей» - «Ротор» 0:3
Голы: Алейник 38, Султонов 70 (пенальти), Лобкарев 90
СКА - «Торпедо» 0:1
Гол: Сергеев 12
«Текстильщик» - «Химки» 1:4
Голы: Юрченко 63 - Скворцов 49, Умаев 58, Трошечкин 61, Дядюн 90
«Факел» - «Чертаново» 0:0
«Мордовия» - «Спартак-2» 1:0
Гол: Базелюк 55
«Авангард» - «Краснодар-2» 1:1
Голы: Машуков 90 - Григорян 87
«Армавир» - «Нефтехимик» 1:2
Голы: Макаров 37, Уридия 62
«Балтика» - «Чайка» 0:1
Гол: Подбельцев 86
«Нижний Новгород» - «Шинник» 1:3
Голы: Портнягин 12 - Самойлов 3, Низамутдинов 10, Пугин 84