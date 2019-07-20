ГлавнаяНовости

«Спартак-2» уступил «Мордовии» и другие результаты 3-го тура ФНЛ

сегодня, 21:05

Завершились матчи 3-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Томь» 1:1
Голы: Гордиенко 73 - Казанков 70

«Енисей» - «Ротор» 0:3
Голы: Алейник 38, Султонов 70 (пенальти), Лобкарев 90

СКА - «Торпедо» 0:1
Гол: Сергеев 12

«Текстильщик» - «Химки» 1:4
Голы: Юрченко 63 - Скворцов 49, Умаев 58, Трошечкин 61, Дядюн 90

«Факел» - «Чертаново» 0:0

«Мордовия» - «Спартак-2» 1:0
Гол: Базелюк 55

«Авангард» - «Краснодар-2» 1:1
Голы: Машуков 90 - Григорян 87

«Армавир» - «Нефтехимик» 1:2
Голы: Макаров 37, Уридия 62

«Балтика» - «Чайка» 0:1
Гол: Подбельцев 86

«Нижний Новгород» - «Шинник» 1:3
Голы: Портнягин 12 - Самойлов 3, Низамутдинов 10, Пугин 84

Результаты 2-го тура ФНЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ростов» избежал поражения от «Спартака»
Сегодня, 23:26 Комментарии81
ЦСКА обыграл «Оренбург»
Сегодня, 20:53 Комментарии97
Тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в результативном матче
Сегодня, 18:23 Комментарии48
«Манчестер Сити» уступил «Вулверхэмптону» в финале азиатского турнира
Сегодня, 17:59 Комментарии7
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом переиграл «Интер»
Сегодня, 16:42 Комментарии31
Автогол Табидзе принес волевую победу «Краснодару» над «Уфой»
Сегодня, 15:59 Комментарии115
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Egorium
Egorium
   239 / 788
сегодня в 22:58
Даже стыдиться надоело.
КЭТиК
КЭТиК
   207 / 788
сегодня в 22:25
Торпедо и Ротор имеют серьезные намерения.
Glodor
Glodor
   51 / 788
сегодня в 22:03
Ротор с победой!
Denkuz
Denkuz
   133 / 788
сегодня в 21:52
Свиньи-2 не блещут, как и просто Свиньи.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   28 / 788
сегодня в 21:13
Главное что бомжи2 в пфл,скоро и этот кабинет там будет)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100