Зидан заявил, что Бэйл покинет клуб

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл покинет клуб.
Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться.
Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех.
Ранее главный тренер «Баварии» Нико Ковач исключил возможный переход в команду Гарета Бэйла.
А у тебя бомбануло так как будто квартиру проиграл на ставках))
Даже фаны рэальки признают что клуб поступил очень плохо с касильясом и раулем, так что чушь не неси.
Бейл в целом деревяшка это факт.
Но он для клуба многое сделал. Делать дубль в финале ЛЧ это не каждый увидишь.
Как минимум можно было с уважением отнестись к нему а не выкидывать как ненужное тело.
А у тебя бомбануло так как будто квартиру проиграл на ставках))
Даже фаны рэальки признают что клуб поступил очень плохо с касильясом и раулем, так что чушь не неси.
Бейл в целом деревяшка это факт.
Но он для клуба многое сделал. Делать дубль в финале ЛЧ это не каждый увидишь.
Как минимум можно было с уважением отнестись к нему а не выкидывать как ненужное тело.
Его трансфер остался каким-то непонятным, то тащил, то травмы, то форма ужасная. В любом случае спасибо за все!
Его трансфер остался каким-то непонятным, то тащил, то травмы, то форма ужасная. В любом случае спасибо за все!
Чисто теоретически, всё таки, интересно, - где же и как, вновь, взойдёт хрустальная звезда, растерявшая скорость и фарт..:))
Чисто теоретически, всё таки, интересно, - где же и как, вновь, взойдёт хрустальная звезда, растерявшая скорость и фарт..:))
Газуй с миром Гарик,спс за всё.
Газуй с миром Гарик,спс за всё.
У Бэйла контракт и уходить он не собирается, ну или платите за разрыв контракта крупную сумму. Бэйл и так и так доволен будет.
У Бэйла контракт и уходить он не собирается, ну или платите за разрыв контракта крупную сумму. Бэйл и так и так доволен будет.