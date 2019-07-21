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Зидан заявил, что Бэйл покинет клуб

сегодня, 09:10

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подтвердил, что полузащитник Гарет Бэйл покинет клуб. 

Мы надеемся, что Бэйл скоро уйдет, это будет лучше для всех. Работаем над его трансфером в новую команду. У меня нет ничего личного против Гарета, но приходит время, когда что-то нужно менять. Я должен принимать решения, мы должны меняться. 

Трансфер – это решение тренера, а также игрока, который знает ситуацию. Ситуация изменится, я не знаю, через 24 или 48 часов, но она изменится, и это хорошо для всех.

Ранее главный тренер «Баварии» Нико Ковач исключил возможный переход в команду Гарета Бэйла.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответил Рауль и Зидан
   30 / 788
сегодня в 12:35
Ты что умничаешь ? Зидан сейчас главный тренер и менеджер в Реале , и ему виднее что творится в клубе . Если он говорит что и Бэейл понимает что ему нужно уходить, значит так оно и есть , и скоро объявят о трансфере . К чему твои бессмысленные слова ? А ты кто такой что бы за Бейла тут отвечать ?
К чему твои бессмысленные слова?
Rex04
Rex04
сегодня в 12:31
ничего не поможет пока Месси в строю....)
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил Рауль и Зидан
   496 / 788
сегодня в 12:30
И Раулю и Касу предлагали остаться на скамейке . Рауль сам захотел уйти , потому что он хотел играть , а не сидеть на банке и получать деньги . Этот тот тип людей , который футбол ставит выше денег , поэтому он не в Японию или к китай поехал , а играл за середнячок ща скромные деньги . Сейчас ему дали должность в клубе , и явно готовят к первой команде . Касильяс же также предлагали , но он тоже не захотел , но играя даже за Порту , Реал сам ему оплачивал зарплату , в размере 10 миллионов , это очень большие деньги . Это называется выкинули ?
    spartach091
    spartach091
       100 / 788
    сегодня в 12:05
    Удачи Гарету!
    Его трансфер остался каким-то непонятным, то тащил, то травмы, то форма ужасная. В любом случае спасибо за все!
    112910415
    112910415
       40 / 788
    сегодня в 12:02
      particular
      particular
         7 / 788
      сегодня в 11:52
      Да... С этим трансфером работы - непочатый край..:))
      Чисто теоретически, всё таки, интересно, - где же и как, вновь, взойдёт хрустальная звезда, растерявшая скорость и фарт..:))
      juvenale
      juvenale
         102 / 788
      сегодня в 11:52
      значит мю, а Погба в Реал
      JackNorz
      JackNorz ответил ЦСКА 06
         166 / 788
      сегодня в 11:45
      Это да, Бэйл принес пользу и окупил вложенные средства. Но в данный этап времени толку от него мало(для Реала)
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
         151 / 788
      сегодня в 11:36
      У тебя такое мышление , потому что в первую очередь ты фанат Мессии а не Барсы. Любой фанат клуба , будет знать что клуб на первом месте , клуб стоит выше любого футболиста. И если футболист уже не тянет , то клуб не обязан его терпеть себе во вред , потому что этот футболист не за хлеб и воду там играл , а за большую зп
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
         151 / 788
      сегодня в 11:33
      И Раулю и Касу предлагали остаться на скамейке . Рауль сам захотел уйти , потому что он хотел играть , а не сидеть на банке и получать деньги . Этот тот тип людей , который футбол ставит выше денег , поэтому он не в Японию или к китай поехал , а играл за середнячок ща скромные деньги . Сейчас ему дали должность в клубе , и явно готовят к первой команде . Касильяс же также предлагали , но он тоже не захотел , но играя даже за Порту , Реал сам ему оплачивал зарплату , в размере 10 миллионов , это очень большие деньги . Это называется выкинули ?
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил BARCELONA-BEST
         151 / 788
      сегодня в 11:27
      Ты же лицемер насмехался над игрой Бейла , и называл его деревяшкой , а теперь пишешь почему его выкинули ? Тебе самому не стыдно ?
      No problem
      No problem
         280 / 788
      сегодня в 11:23
      Всего ему светлого.
      Газуй с миром Гарик,спс за всё.
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         318 / 788
      сегодня в 11:21
      чуть грубовато конечно )) но радует эта новость, Бейлу удачи, свою пользу он по любому принес, в отличие от разных Дембеле и Коутиньо купленных гораздо дороже
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил Байкал-38
         151 / 788
      сегодня в 11:20
      Ты что умничаешь ? Зидан сейчас главный тренер и менеджер в Реале , и ему виднее что творится в клубе . Если он говорит что и Бэейл понимает что ему нужно уходить, значит так оно и есть , и скоро объявят о трансфере . К чему твои бессмысленные слова ? А ты кто такой что бы за Бейла тут отвечать ?
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответил JackNorz
         529 / 788
      сегодня в 11:20
      Вообще не похожа. Бэйла купили за большие деньги играл временами не плохо. Участвовал в завоевании 4 лч. Но травмы и то что он не наладил отношения с командой не дали ему раскрыться. А Заболотного зенит купил за копейки на авось. Вдруг выстрелит, но нет не выстрелил
      FROLL 001
      FROLL 001
         6 / 788
      сегодня в 11:15
      Кто бы сомневался. Гыгыгы
      AMaaa_777
      AMaaa_777 ответил Colchoneros
      сегодня в 10:55
      😂😂
      Байкал-38
      Байкал-38
         30 / 788
      сегодня в 10:55
      Кто такой этот Зидан, что бы заявлять нечто подобное?!
      У Бэйла контракт и уходить он не собирается, ну или платите за разрыв контракта крупную сумму. Бэйл и так и так доволен будет.
      AMaaa_777
      AMaaa_777
      сегодня в 10:54
      Позно уже, для Бэйла..
      Colchoneros
      Colchoneros
         88 / 788
      сегодня в 10:32
      Дайте валлийцу шанс!😁
      Ми Ша
      Ми Ша
         483 / 788
      сегодня в 10:30
      Зинедин Зидан на пресс-конференции после матча ответил на вопрос почему не играл Бэйл: «Бэйл не играл, потому что близок к уходу. Мы надеемся, что скоро сможем решить этот вопрос, возможно, даже завтра. Мы работаем над тем, чтобы завершить его переход в другую команду».
      JackNorz
      JackNorz
         166 / 788
      сегодня в 10:21
      Ситуация похожа на Заболотного и Зенит
      Древний Хрюкр
      Древний Хрюкр
         407 / 788
      сегодня в 10:15
      Бейл хочет к нам в Динамо. Потом натурализуется и зафеерит под руководством лучшево играка всех времён Андрия Шувченки.
      beefs
      beefs
         106 / 788
      сегодня в 10:06
      Бэйл - хромая утка...
      АИМ БОТ
      АИМ БОТ
         211 / 788
      сегодня в 09:55
      Китай,америка,арабы?
      real-fk
      real-fk
         515 / 788
      сегодня в 09:53
      Наконец-то избавляемся от этого нахлебника, которого клуб держал столько лет.
      ilyafrom
      ilyafrom
         788 / 788
      сегодня в 09:49
      Бэйл будет требовать зарплату за 3 года
      нечитайло
      нечитайло
         468 / 788
      сегодня в 09:42
      Давно пора
      Manny_Pacquiao
      Manny_Pacquiao
         477 / 788
      сегодня в 09:38
      Ещё Бензема своего продай. Кривоногий.
      drug01
      drug01
         121 / 788
      сегодня в 09:36
      Он своё отыграл
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