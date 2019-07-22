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Виллаш-Боаш планирует вернуться в «Порту»

сегодня, 09:31

Главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш-Боаш признался, что с детства болеет за «Порту» и планирует туда вернуться. Португальский тренер надеется получить руководящую должность в «Порту»

Где я вижу себя через 10 лет? Не могу сказать, я хочу остаться в футболе, но не как тренер. Я много думаю о «Порту». Я был фанатом «Порту» с самого рождения, у меня есть амбиции.

Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой любимый клуб. Это было невероятно. Я много думаю о будущем клуба, возвращение - возможно.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   39 / 814
сегодня в 11:02
Тю, а чего не в Зенит? )))
Glodor
Glodor
   43 / 814
сегодня в 10:55
Неужели, Марсель не по душе пришелся?
galem72
galem72
   150 / 814
сегодня в 10:52
Блин, АВБ ещё ни одного матча не провёл за Марсель, а уже о любви к Порту заливает. Как-то нелепо выглядит...
Denkuz
Denkuz
   47 / 814
сегодня в 10:36
Удачи Боашу, у него есть что вспомнить, тренеровал великий Зенит.
drug01
drug01
   123 / 814
сегодня в 09:54
Это уже хорошо!
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   108 / 814
сегодня в 09:49
назад в будущее.
STVA 1
STVA 1
   84 / 814
сегодня в 09:37
К истокам хочет вернуться .
d_fincher
d_fincher
   87 / 814
сегодня в 09:33
Мощно Зенит подстрелил его карьеру. Зато еще много лет он будет получать русские миллионы, как и Луческу, и Манчини.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 814
сегодня в 09:33
Пусть будет так .
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