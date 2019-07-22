Виллаш-Боаш планирует вернуться в «Порту»

Главный тренер «Марселя» Андре-Виллаш-Боаш признался, что с детства болеет за «Порту» и планирует туда вернуться. Португальский тренер надеется получить руководящую должность в «Порту».

Где я вижу себя через 10 лет? Не могу сказать, я хочу остаться в футболе, но не как тренер. Я много думаю о «Порту». Я был фанатом «Порту» с самого рождения, у меня есть амбиции.

Я пережил самый красивый опыт в моей жизни, когда тренировал свой любимый клуб. Это было невероятно. Я много думаю о будущем клуба, возвращение - возможно.