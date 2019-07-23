ГлавнаяНовости

Все матчи 3-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

23 июля 2019, 17:27

Все матчи 3-го тура чемпионата России и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших детях в результате трагедии в Хабаровске.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.

В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь. Все матчи 3-го тура Премьер-Лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Тамбов» представил оригинальный промо-ролик к матчу со «Спартаком»
Вчера, 15:18 ВидеоКомментарии16
Россия сыграет против Бельгии в Питере
19 июля Комментарии17
ЦСКА представил оригинальный промо-ролик к матчу с «Оренбургом»
19 июля ВидеоКомментарии41
Битва за Африку
19 июляСергей Иванов в блоге СтолкновенияКомментарии5
«Сбитый летчик опасен вдвойне», - анонс матча «Ростов» - «Спартак»
16 июля ФотоКомментарии96
Жезус впервые забил гол на Кубке Америки
03 июля ВидеоКомментарии1
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
Rambler's Top100