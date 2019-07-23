Все матчи 3-го тура чемпионата России начнутся с минуты молчания

Все матчи 3-го тура чемпионата России и молодежного первенства начнутся с минуты молчания в память о погибших детях в результате трагедии в Хабаровске.
Об этом говорится в сообщении на официальном сайте РПЛ.
В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская Премьер-Лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами – крепитесь. Все матчи 3-го тура Премьер-Лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания.