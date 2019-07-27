Зидан снова высказался о будущем Бэйла

сегодня, 13:25

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал будущее нападающего после матча International Champions Cup с «Атлетико» (3:7).

Мы не знаем. На данный момент все по-прежнему, Бэйл с нами, он сыграл. Посмотрим, что будет дальше.

Валлиец появился на поле на 62-й минуте, но не отличился результативными действиями.