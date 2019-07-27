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Зидан снова высказался о будущем Бэйла

сегодня, 13:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 7Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал будущее нападающего Гарета Бэйла после матча International Champions Cup с «Атлетико» (3:7).

Мы не знаем. На данный момент все по-прежнему, Бэйл с нами, он сыграл. Посмотрим, что будет дальше.

Валлиец появился на поле на 62-й минуте, но не отличился результативными действиями.

Ранее в СМИ ходила информация о том, что Гарет Бэйл в ближайшее время подпишет контракт с китайским клубом

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 22:30
а нам всё равно,а нам всё равно
имели мы все алжирскую балду,
контракты мои,зарплаты мои - подписаны давно
и из Мадрида я,по срокам лишь уйду.
йоперные сливки- чертовски хороши.
3ton
3ton
   353 / 836
сегодня в 17:00
Бейл получше Азара играет - 100 млн смыли в унитаз )
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 836
сегодня в 14:12
Будущее не с нами.
Novograd
Novograd
сегодня в 14:09
Ну короче гоняй лисого
real-fk
real-fk
   311 / 836
сегодня в 14:04
не удивлюсь, если у Реала поламаются все ключевые игроки, и этот валлийский балласт оставят в команде.
Jerry-G
Jerry-G ответил Zenit_84
   825 / 836
сегодня в 13:49
Непонятки
ясно-понятно. Бэйл с Реалом до конца контракта, Зидану не удалось от Бэйла избавиться
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 836
сегодня в 13:46
Непонятки
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