Зидан снова высказался о будущем Бэйла

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал будущее нападающего Гарета Бэйла после матча International Champions Cup с «Атлетико» (3:7).
Мы не знаем. На данный момент все по-прежнему, Бэйл с нами, он сыграл. Посмотрим, что будет дальше.
Валлиец появился на поле на 62-й минуте, но не отличился результативными действиями.
Ранее в СМИ ходила информация о том, что Гарет Бэйл в ближайшее время подпишет контракт с китайским клубом.
имели мы все алжирскую балду,
контракты мои,зарплаты мои - подписаны давно
и из Мадрида я,по срокам лишь уйду.
йоперные сливки- чертовски хороши.
имели мы все алжирскую балду,
контракты мои,зарплаты мои - подписаны давно
и из Мадрида я,по срокам лишь уйду.
йоперные сливки- чертовски хороши.