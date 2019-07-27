Испания выиграла юношеский чемпионат Европы

сегодня, 22:33

Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет. В финальном поединке сборная Испании обыграла сверстников из Португалии благодаря дублю Феррана Торреса.

Португалия U-19 - Испания U-19 0:2 (0:1)

Голы: Ферран Торрес 34, 51

Напомним, Ферран Торрес выступает в «Валенсии». Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2021 года.