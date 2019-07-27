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Испания выиграла юношеский чемпионат Европы

сегодня, 22:33

Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет. В финальном поединке сборная Испании обыграла сверстников из Португалии благодаря дублю Феррана Торреса.

Португалия U-19 - Испания U-19 0:2 (0:1)
Голы: Ферран Торрес 34, 51 

Напомним, Ферран Торрес выступает в «Валенсии». Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

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Чемпионат Европы-2019 U-19  Титулы и награды  Испания (до 19)  Португалия (до 19)
Источник: Soccer.RuРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил da da da
   340 / 836
сегодня в 23:43
Испания доминирует в Европе на молодежном уровне,причем уже лет 20))
Ну не совсем так... скорее часто хороши.
За 17 лет - 9 раз в призёрах(7 побед, 1 втрое место и 1 третье).
С другой стороны в предыдущие 2 сезона Испания даже в полуфинал не попадала...

А до 17... там Испания и Нидерланды на равных за последние годы
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 836
сегодня в 23:11
Поздравляю
Apsny
Apsny
   544 / 836
сегодня в 23:09
Сейчас в каком он там возрасте был в Реале или Барселоне, кто его родил, чей болельщик)))
drug01
drug01
   111 / 836
сегодня в 23:07
Поздравляем!
Mi6
Mi6
   636 / 836
сегодня в 23:03
А наши были там?
beefs
beefs
   72 / 836
сегодня в 22:56
молодцы испанцы, марку держат...
da da da
da da da
   258 / 836
сегодня в 22:36
Испания доминирует в Европе на молодежном уровне,причем уже лет 20))
DEIVID
DEIVID
   380 / 836
сегодня в 22:35
Красавчик Ферран. Надеюсь, руководство Валенсии очень быстро переподпишет контракт, с огромными отступными.
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