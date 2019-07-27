Испания выиграла юношеский чемпионат Европы

Завершился чемпионат Европы-2019, в котором принимали участие футболисты возрастом до 19 лет. В финальном поединке сборная Испании обыграла сверстников из Португалии благодаря дублю Феррана Торреса.
Португалия U-19 - Испания U-19 0:2 (0:1)
Голы: Ферран Торрес 34, 51
Напомним, Ферран Торрес выступает в «Валенсии». Контракт игрока с испанским клубом рассчитан до 2021 года.
За 17 лет - 9 раз в призёрах(7 побед, 1 втрое место и 1 третье).
С другой стороны в предыдущие 2 сезона Испания даже в полуфинал не попадала...
А до 17... там Испания и Нидерланды на равных за последние годы
За 17 лет - 9 раз в призёрах(7 побед, 1 втрое место и 1 третье).
С другой стороны в предыдущие 2 сезона Испания даже в полуфинал не попадала...
А до 17... там Испания и Нидерланды на равных за последние годы