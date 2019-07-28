ГлавнаяНовости

Киевское «Динамо» вырвало победу у «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины

вчера, 23:08
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)2 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.

«Динамо» - «Шахтер» 2:1 (1:0)
Голы: Бурда 80, Гармаш 83 - Патрик 45+3.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Караваев (Де Пена 68), Вербич (Цитаишвили 74), Беседин.

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Соломон (Тете 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо 87), Тайсон, Мораес.

Напомним, что вчера «Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Голландии.

Все новости
Украина. Суперкубок 2019  Протоколы  Шахтер Дн  Динамо К  Стадион «Черноморец»
Источник: Soccer.RuФото: ФК "Динамо" КиевРедакция: Евгений Петров
Поделиться
Другие материалы по теме
«Бенфика» обыграла «Милан»
Сегодня, 00:41 ВидеоКомментарии3
«Наполи» разгромил «Ливерпуль»
Вчера, 22:34 Комментарии28
ЦСКА одержал минимальную победу над «Локомотивом»
Вчера, 21:02 Комментарии175
«Арсенал» уступил «Лиону»
Вчера, 19:43 Комментарии5
«Арсенал» и «Ростов» забили пять голов на двоих
Вчера, 18:29 Комментарии82
Самый быстрый гол Азмуна помог «Зениту» обыграть «Оренбург»
Вчера, 15:57 Комментарии240
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 817
сегодня в 04:37
Больше на Украине не с кем конкурировать.
Atist
Atist
   34 / 817
сегодня в 03:57
Новости для клоуна и LOppа.
Zenit_84
Zenit_84
   86 / 817
сегодня в 01:46
С Кубком!
San Skra
San Skra ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
сегодня в 01:34
И все таки интересно было бы посмотреть зарубы, русских и украинских клубов.
В Украине всего два клуба, на которых хоть немного интересно смотреть, сколько в России таких?
allemz
allemz ответил mangoх12
   71 / 817
сегодня в 01:33
что тут не так ? непонятно ... поглотитель недоразумений Вчера 23:38 киевляне молодцы давно пора уже вернуться на свое место а не проигрывать шахтеру у которого африка вечно рулила не знаю как сейчас
Смотрю, на новый уровень вышел, уже акки свои палить начал)
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   319 / 817
сегодня в 01:29
ну да бразилы рулили, ну так это ведь не троллинг , тут можно поспорить с ним, думаю Ваш ответ ему в стиле - "а не проигрывать шахтеру у которого южная америка вечно рулила . " , тоже будет по правилам.
Мне нет необходимости вступать в подобные дискуссии. Специфика не позволяет.
mangoх12
mangoх12 ответил alexgurzan
   22 / 817
сегодня в 01:26
Ничего против Африки не имею, но в каких это моментах она рулила в Шахтёре?
ну да бразилы рулили, ну так это ведь не троллинг , тут можно поспорить с ним, думаю Ваш ответ ему в стиле - "а не проигрывать шахтеру у которого южная америка вечно рулила . " , тоже будет по правилам.
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   319 / 817
сегодня в 01:17
разве "африка" это что то плохое ? в чем же тут троллинг ? Он просто указал кто играл за клуб и не имел целью никакого троллига , остальное додумка .. да и название клуба не искажено . а если написать "африканские футболисты" тоже троллинг ?
Ничего против Африки не имею, но в каких это моментах она рулила в Шахтёре?
mangoх12
mangoх12 ответил alexgurzan
   22 / 817
сегодня в 00:54
Троллинг клуба.
разве "африка" это что то плохое ? в чем же тут троллинг ? Он просто указал кто играл за клуб и не имел целью никакого троллига , остальное додумка .. да и название клуба не искажено . а если написать "африканские футболисты" тоже троллинг ?
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   319 / 817
сегодня в 00:45
что тут не так ? непонятно ... поглотитель недоразумений Вчера 23:38 киевляне молодцы давно пора уже вернуться на свое место а не проигрывать шахтеру у которого африка вечно рулила не знаю как сейчас
Троллинг клуба.
mangoх12
mangoх12
   22 / 817
сегодня в 00:38
что тут не так ? непонятно ...

поглотитель недоразумений
Вчера 23:38
киевляне молодцы давно пора уже вернуться на свое место а не проигрывать шахтеру у которого африка вечно рулила не знаю как сейчас
Footbolista
Footbolista ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   11 / 817
сегодня в 00:32
Смотри, кто тебе мешает?...каждый день в новостях ФСБ vs СБУ...хохлов пока в одну калитку выносят))...
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил DEIVID
   157 / 817
сегодня в 00:16
Неожиданно.
Это Динамо, что же ты хочешь?
DEIVID
DEIVID
   247 / 817
сегодня в 00:15
Неожиданно.
particular
particular
   7 / 817
вчера в 23:54
Традиционно, только эти и рвут друг у друга что-то..:))
Остальные со стороны бессильно наблюдают..:))
dimagas1
dimagas1 ответил Деннис Уайз
   206 / 817
вчера в 23:52
Шахтер переигрывал Динамо, счет не по игре.
И в чем переиграл?В катании мяча поперек?По моментам реальным в первом тайме у Шахты 2, у Динамо 1,во втором у Шахты 2 ,у Динамо 3.
Игра по сути равная исходя из стиля игры команд одни держали мяч другие больше на контр-игре,во втором тайме немного выровняли.
Incredulous
Incredulous ответил Деннис Уайз
   119 / 817
вчера в 23:50
Шахтер переигрывал Динамо, счет не по игре.
Согласен, переиграл, только тренеру Шахтёра нужно больше уделять внимания обороне, а не зацикливаться только на атаке.
Деннис Уайз
Деннис Уайз
   693 / 817
вчера в 23:45
Шахтер переигрывал Динамо, счет не по игре.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   338 / 817
вчера в 23:38
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак
       157 / 817
    вчера в 23:25
    И все таки интересно было бы посмотреть зарубы, русских и украинских клубов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       16 / 817
    вчера в 23:24
    С победой, великую команду
    Трезвый повар
    Трезвый повар
       246 / 817
    вчера в 23:14
    Поздравляю болельщиков Динамо с победой
    dimagas1
    dimagas1
       206 / 817
    вчера в 23:12
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100