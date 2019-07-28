Киевское «Динамо» вырвало победу у «Шахтера» в матче за Суперкубок Украины

«Шахтер» проиграл киевскому «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.
«Динамо» - «Шахтер» 2:1 (1:0)
Голы: Бурда 80, Гармаш 83 - Патрик 45+3.
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Караваев (Де Пена 68), Вербич (Цитаишвили 74), Беседин.
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Соломон (Тете 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо 87), Тайсон, Мораес.
Напомним, что вчера «Аякс» обыграл ПСВ в матче за Суперкубок Голландии.
поглотитель недоразумений
Вчера 23:38
киевляне молодцы давно пора уже вернуться на свое место а не проигрывать шахтеру у которого африка вечно рулила не знаю как сейчас
поглотитель недоразумений
Вчера 23:38
киевляне молодцы давно пора уже вернуться на свое место а не проигрывать шахтеру у которого африка вечно рулила не знаю как сейчас
Остальные со стороны бессильно наблюдают..:))
Остальные со стороны бессильно наблюдают..:))
Игра по сути равная исходя из стиля игры команд одни держали мяч другие больше на контр-игре,во втором тайме немного выровняли.
Игра по сути равная исходя из стиля игры команд одни держали мяч другие больше на контр-игре,во втором тайме немного выровняли.