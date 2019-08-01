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«Атлетико» разгромил сборную звёзд МЛС

сегодня, 05:56

Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче одержал победу над сборной всех звёзд МЛС.

Сборная всех звёзд МЛС - «Атлетико» - 0:3 (0:1)
Голы: Льоренте 43, Фелиш 86, Диего Коста 90+3

Сборная всех звёзд МЛСГузан (Блэйк 30), Лоуренс (Кей 46), Циммерман (Швайнштайгер 46), Ходжес (Пирес 46), Зуси (Метанир 46), Чара (Моралес 46 (Барко 73)), Посуэло (Джонатан дос Сантос 46), Нани (Росси 46 (Помикал 73)), Вела (Лодейро 46), Руни (Г. Мартинес 46), Ибрагимович (Д. Мартинес 30).

«Атлетико»: Адан (Облак 56), Исаак (Лоди 56), Фелипе (Савич 56), Эрмосо (Триппьер 56), Ману (Камелло 56 (Шапоньич 82)), Эррера (Коке 56), Льоренте (Сауль 56), Санабрия (Мойя 35 (Монтеро 56)), Рикельме (Лемар 56), Корреа (Фелиш 56), Витоло (Диего Коста 56).

Ранее «Атлетико» с крупным счётом переиграл в товарищеской встрече «Реал» (7:3).

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   274 / 842
сегодня в 08:13
Поиздевались над "звездами"
EAGinLE
EAGinLE
   34 / 842
сегодня в 08:11
С победой.
shlifen
shlifen
   178 / 842
сегодня в 08:03
Атлетико как-то даже не естественно для себя много забивает... Неужто Симеоне решил наконец, хоть немного изменить игру команды?? =))) Лично я только за, состав молодой, злой, голодный до побед...
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   127 / 842
сегодня в 07:19
цирк
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 842
сегодня в 06:12
Шоу
Colchoneros
Colchoneros
   123 / 842
сегодня в 06:11
Браво Атлетико Мадрид!
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