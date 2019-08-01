«Атлетико» разгромил сборную звёзд МЛС

Мадридский «Атлетико» в товарищеском матче одержал победу над сборной всех звёзд МЛС.
Сборная всех звёзд МЛС - «Атлетико» - 0:3 (0:1)
Голы: Льоренте 43, Фелиш 86, Диего Коста 90+3
Сборная всех звёзд МЛС: Гузан (Блэйк 30), Лоуренс (Кей 46), Циммерман (Швайнштайгер 46), Ходжес (Пирес 46), Зуси (Метанир 46), Чара (Моралес 46 (Барко 73)), Посуэло (Джонатан дос Сантос 46), Нани (Росси 46 (Помикал 73)), Вела (Лодейро 46), Руни (Г. Мартинес 46), Ибрагимович (Д. Мартинес 30).
«Атлетико»: Адан (Облак 56), Исаак (Лоди 56), Фелипе (Савич 56), Эрмосо (Триппьер 56), Ману (Камелло 56 (Шапоньич 82)), Эррера (Коке 56), Льоренте (Сауль 56), Санабрия (Мойя 35 (Монтеро 56)), Рикельме (Лемар 56), Корреа (Фелиш 56), Витоло (Диего Коста 56).
Ранее «Атлетико» с крупным счётом переиграл в товарищеской встрече «Реал» (7:3).