«Спартак-2» оказался сильнее «Луча»

В матче 6-го тура ФНЛ «Спартак-2» на выезде переиграл «Луч».
«Луч» – «Спартак-2» – 2:4 (1:1)
Голы: Кутьин 33 (пенальти), Алиев 85 - Маслов 40, Маркитесов 52, Нимели 55, А. Руденко 86.
«Луч»: Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин (Абазов 57), Степанец (Насадюк 74), Стеклов, Кротов (Симанов 46), Макаренко (Вл.Руденко 69), Носов, Кутьин, Гордиенко (Алиев 46).
«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Васильев (Самбу 67), Бакалюк, Нимели (Тиуб 88), А. Руденко.
Предупреждения: Петрунин 2, А. Руденко 24, Маслов 56, Степанец 73.
Судья: Любимов (Санкт-Петербург).
В матче 5-го тура ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью с «Армавиром».