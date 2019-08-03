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«Спартак-2» оказался сильнее «Луча»

сегодня, 12:34
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В матче 6-го тура ФНЛ «Спартак-2» на выезде переиграл «Луч».

«Луч» – «Спартак-2» – 2:4 (1:1)

Голы: Кутьин 33 (пенальти), Алиев 85 - Маслов 40, Маркитесов 52, Нимели 55, А. Руденко 86.

«Луч»: Котляров, Марущак, Магадиев, Аравин (Абазов 57), Степанец (Насадюк 74), Стеклов, Кротов (Симанов 46), Макаренко (Вл.Руденко 69), Носов, Кутьин, Гордиенко (Алиев 46).

«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Петрунин, Воропаев, Маслов, Гапонов, Маркитесов, Васильев (Самбу 67), Бакалюк, Нимели (Тиуб 88), А. Руденко.

Предупреждения: Петрунин 2, А. Руденко 24, Маслов 56, Степанец 73.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

В матче 5-го тура ФНЛ «Спартак-2» сыграл вничью с «Армавиром»

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Все комментарии
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   87 / 844
сегодня в 13:02
а зенит2 где??
ДСА
ДСА
   249 / 844
сегодня в 12:48
Спартак -2 радует.
drug01
drug01
   137 / 844
сегодня в 12:45
С победой
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   34 / 844
сегодня в 12:42
Спартак-2 уже в пердиве, скоро там будет и спартак-1.
NbKA555
NbKA555
   157 / 844
сегодня в 12:39
С победой！
Faustello
Faustello
   1 / 844
сегодня в 12:39
Жёсктие поросютечки ))
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