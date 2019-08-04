Джикия: «Шюррле достаточно общительный»

Защитник «Спартака» похвалил новобранца команды после домашнего матча 4-го тура РПЛ с «Динамо».

Шюррле провёл с нами только одну тренировку, а сегодня получилось, что он был вынужден выходить. Он тренировался только один раз с нами, а Ларссон не тренировался вообще, поэтому сказать пока особо нечего. Поможем Шюррле набрать кондиции, надеюсь, уже в ближайших играх он будет приносить пользу «Спартаку». Шюррле достаточно общительный. В раздевалке тепло общается со всеми, хорошо расположил себя, думаю, с адаптацией проблем не будет.