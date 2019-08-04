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Джикия: «Шюррле достаточно общительный»

сегодня, 00:00
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия похвалил новобранца команды Андре Шюррле после домашнего матча 4-го тура РПЛ с «Динамо».

Шюррле провёл с нами только одну тренировку, а сегодня получилось, что он был вынужден выходить. Он тренировался только один раз с нами, а Ларссон не тренировался вообще, поэтому сказать пока особо нечего. Поможем Шюррле набрать кондиции, надеюсь, уже в ближайших играх он будет приносить пользу «Спартаку». Шюррле достаточно общительный. В раздевалке тепло общается со всеми, хорошо расположил себя, думаю, с адаптацией проблем не будет.

Может ли он принести что-то психологически? Когда мы сидели в раздевалке, а он зашёл, один из наших игроков сказал: «Блин, вот время — раньше за него в FIFA играл, а сейчас он с нами в раздевалке сидит». Это ведь тоже плюс для более молодых ребят, да и мне приятно, что такой человек будет с нами в раздевалке и на поле, и кушать с нами. Был ли это игрок из молодых? По виду старик, а так… Ещенко? Он и так старик. Все прекрасно знают, что он классный игрок. Мы поможем ему быстрее адаптироваться в команде, надеюсь, он принесёт команде много пользы.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   263 / 846
сегодня в 00:41
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   89 / 846
сегодня в 00:27
После наших ресторанов он очень общительный. Хе хе
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 846
сегодня в 00:21
Обожаю людей с чувством юмора и с чувством таута, обнимаю
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   68 / 846
сегодня в 00:21
...1 сентября не за горами ...он Зенитушке FiF- у покажет...
parallels
parallels
   18 / 846
сегодня в 00:08
мыловар, ну согласись.
parallels
parallels
   18 / 846
сегодня в 00:08
один из наших игроков сказал: «Блин, вот время — раньше за него в FIFA играл, а сейчас он с нами в раздевалке сидит».

более позорного описания заката карьеры ещё не встречал. над игроком проклятье:
выиграл ЧМ → за него стали играть спартачи в фифе → скатился → оказался в спартаке. позор же, ну.
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