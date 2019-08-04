Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).
Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешёл центральную линию. Были моменты, но не забили.
А гол в ворота «Зенита» – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.
По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить ещё.
Слепой чувак со свистком - вот недоразумение
Слепой чувак со свистком - вот недоразумение
Автоголы...
Москалёво-Лапочкины...
Всего лишь немногие из сотен преодолимых преград на пути Зенита к чемпионству...
Не стоит обращать внимание......
Автоголы...
Москалёво-Лапочкины...
Всего лишь немногие из сотен преодолимых преград на пути Зенита к чемпионству...
Не стоит обращать внимание......
Проект на это способен!(
Проект на это способен!(
Надоело уже это все!((( ФУ
Надоело уже это все!((( ФУ