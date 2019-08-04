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Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»

сегодня, 10:03
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). 

Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешёл центральную линию. Были моменты, но не забили. 

А гол в ворота «Зенита» – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть. 

По щучьему велению VAR не смотрят – смотрят тогда, когда есть повод. Когда «Зенит» забивал, вообще ничего не было. Что там было, нужно спрашивать у тех, кто просил использовать видеоповтор. Думаю, они просили VAR, чтобы сбить темп игры и не пропустить ещё. 

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Все комментарии
halfbeek
halfbeek
   344 / 846
сегодня в 10:51
Стесняюсь спросить у господина Медведева : а чего Вильена рухнул в центре поля? Ноги резко подкосились? Не знаю играл ли сам Медведев в футбол, но как игравший скажу, что достаточно легкого касания переступающей ноги для падения. В прочем Медведев говорит именно то, что должен говорить человек на своем посту. Или помолчать.
МКС
МКС
   188 / 846
сегодня в 10:50
Автогол "снежка" - это данность

Слепой чувак со свистком - вот недоразумение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 846
сегодня в 10:43
Сбивание темпа игры VARом.....
Автоголы...
Москалёво-Лапочкины...
Всего лишь немногие из сотен преодолимых преград на пути Зенита к чемпионству...
Не стоит обращать внимание......
Морозовский
Морозовский
   6 / 846
сегодня в 10:42
VAR - ЭТО ПОМОЩЬ "ЗенитУ" СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ! ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ VAR НЕ ПРЕДУСМОТРЕН!!!
Морозовский
Морозовский
   6 / 846
сегодня в 10:37
    КЭТиК
    КЭТиК
       152 / 846
    сегодня в 10:35
    Раз разрешено - значит всё честно.
    Литейный 4
    Литейный 4
       4 / 846
    сегодня в 10:29
    Зенит был как охотник на бычка, но тут судья решил охладить пыл. И на несколько минут остановил матч, чтобы гости пришли в себя.Гыгыгы
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       44 / 846
    сегодня в 10:16
    Нужно Дюкова подключать и лишать Краснодара 3 очков(((
    Проект на это способен!(
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
    А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       44 / 846
    сегодня в 10:13
    НЫТЬ!!

    Надоело уже это все!((( ФУ
    STVA 1
    STVA 1
       83 / 846
    сегодня в 10:11
    Итог на табло
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