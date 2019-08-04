Медведев: «„Краснодар“ просил VAR, чтобы сбить темп игры»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал матч 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1).

Во втором тайме команда полностью контролировала игру. Благодаря нашему высокому прессингу «Краснодар» до гола, если я не ошибаюсь, два раза перешёл центральную линию. Были моменты, но не забили.

А гол в ворота «Зенита» – это недоразумение. Так бывает в футболе. Но самое главное – команда не опустила руки и целенаправленно добивалась успеха. Есть над чем работать, но важно, что команда не проиграла и показала, что даже в таких ситуациях нас не обыграть.