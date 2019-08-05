«Атлетико» одержал крупную победу над звёздами МЛС

«Атлетико» в товарищеском матче разгромил сборную всех звёзд МЛС.
«Все звёзды МЛС» - «Атлетико» 0:3 (0:1)
Голы: Льоренте 43, Фелиш 85, Коста 90+3
«Все звёзды МЛС»: Гьюзан (Блэйк 30 (Римандо 59)), Лоуренс (Гонсалес Пирес 46), Хеджес (Метанир 46), Циммерман (Швайнштайгер 46), Посуэло (Моралес 46 (Помыкал, 73)), Хара (Лодейро 46), Зуси (дос Сантос 46), Руни (Г. Мартинес 46), Ибрагимович (Дж.Мартинес 30 (Вондоловски 59)), Нани (Кайе 46), Вела (Росси 46 (Барко 73)).
«Атлетико»: Адан (Облак 56), Фелипе (Савич 56), Эрмосо (Триппьер 56), Исаак (Монтеро 56), Санчес (Лоди 56), Эррера (Коке 56), Льоренте (Сауль 56), Санабрия (Мойя 35 (Диего Коста 56)), Рикельме (Лемар 56), Корреа (Фелиш 56), Витоло (Камельо 56 (Шапонич 82)).
Ранее «Атлетико» одержал победу над мексиканским футбольным клубом «Атлетико Сан Луис».