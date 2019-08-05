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«Атлетико» одержал крупную победу над звёздами МЛС

сегодня, 09:09

«Атлетико» в товарищеском матче разгромил сборную всех звёзд МЛС.

«Все звёзды МЛС» - «Атлетико» 0:3 (0:1)
Голы: Льоренте 43, Фелиш 85, Коста 90+3

«Все звёзды МЛС»: Гьюзан (Блэйк 30 (Римандо 59)), Лоуренс (Гонсалес Пирес 46), Хеджес (Метанир 46), Циммерман (Швайнштайгер 46), Посуэло (Моралес 46 (Помыкал, 73)), Хара (Лодейро 46), Зуси (дос Сантос 46), Руни (Г. Мартинес 46), Ибрагимович (Дж.Мартинес 30 (Вондоловски 59)), Нани (Кайе 46), Вела (Росси 46 (Барко 73)).

«Атлетико»: Адан (Облак 56), Фелипе (Савич 56), Эрмосо (Триппьер 56), Исаак (Монтеро 56), Санчес (Лоди 56), Эррера (Коке 56), Льоренте (Сауль 56), Санабрия (Мойя 35 (Диего Коста 56)), Рикельме (Лемар 56), Корреа (Фелиш 56), Витоло (Камельо 56 (Шапонич 82)).

Ранее «Атлетико» одержал победу над мексиканским футбольным клубом «Атлетико Сан Луис».

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Karkaz
   330 / 848
сегодня в 10:35
Где был великий и ужасный Ибра?
Играл только 30 мин
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Karkaz
   7 / 848
сегодня в 10:03
Где и всегда в больших матчах
cevin cigan
cevin cigan
   64 / 848
сегодня в 10:01
"Звёзды" делали обратные замены,а "матрасы" представили себя в финале лиги чемпионов! Гы-гы....
Камелошка
Камелошка
   83 / 848
сегодня в 09:49
Вот он - новый чимпион бла-бла-бла-Лиги.
EAGinLE
EAGinLE
   28 / 848
сегодня в 09:30
С победой.
Karkaz
Karkaz
   310 / 848
сегодня в 09:18
Где был великий и ужасный Ибра?
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