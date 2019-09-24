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Роналду отреагировал на итоги голосования

сегодня, 01:13

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал запись в Instagram после того, как ФИФА вручила награды по итогам года. Лучшим футболистом был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Напомним, сам Роналду проигнорировал церемонию награждения.

Терпение и настойчивость – два качества, которые отличают профессионала от любителя. Всё великое когда-то начиналось с малого. Ты не можешь достичь всего, но можешь приложить все свои силы для достижения своих целей. И важно помнить: после заката всегда наступает рассвет.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   8 / 991
сегодня в 03:07
Обиделся!!!
NGYCR7
NGYCR7
   50 / 991
сегодня в 02:19
Терпение и настойчивость – два качества, которые отличают профессионала от любителя.
___________

А еще есть сравнение - та вещь, где так же можно увидеть, насколько игрок одинаково хорош в разных командах!

Все видели, что из себя представляет Месси без Барселоны на прошедшей Копа Америки!
mangoх12
mangoх12
   18 / 991
сегодня в 02:19
твой поезд тю тю теперь только закаты филосов замшевый)
NGYCR7
NGYCR7
   50 / 991
сегодня в 02:08
Если Фифа, в свою сборную года, суют Рамоса, Марсело и Модрича, которые просто в пух и прах провалили прошлый сезон, что говорить о "лучшем" игроке года!🤦
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   431 / 991
сегодня в 02:04
Фотка явно старая. Сегодня он гоняет своего сына по огороду! Гы-гы
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