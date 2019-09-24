Роналду отреагировал на итоги голосования

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал запись в Instagram после того, как ФИФА вручила награды по итогам года. Лучшим футболистом был признан форвард «Барселоны» Лионель Месси. Напомним, сам Роналду проигнорировал церемонию награждения.
Терпение и настойчивость – два качества, которые отличают профессионала от любителя. Всё великое когда-то начиналось с малого. Ты не можешь достичь всего, но можешь приложить все свои силы для достижения своих целей. И важно помнить: после заката всегда наступает рассвет.
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А еще есть сравнение - та вещь, где так же можно увидеть, насколько игрок одинаково хорош в разных командах!
Все видели, что из себя представляет Месси без Барселоны на прошедшей Копа Америки!
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А еще есть сравнение - та вещь, где так же можно увидеть, насколько игрок одинаково хорош в разных командах!
Все видели, что из себя представляет Месси без Барселоны на прошедшей Копа Америки!