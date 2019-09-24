Роналду отреагировал на итоги голосования

сегодня, 01:13

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии опубликовал запись в Instagram после того, как ФИФА вручила награды по итогам года. Лучшим футболистом был признан форвард «Барселоны» . Напомним, сам Роналду проигнорировал церемонию награждения.