Месси выбрал лучшим тренером Гвардиолу и не включил в тройку Клоппа

сегодня, 02:29

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА поставил на первое место наставника «Манчестер Сити» , с которым он работал в каталонском клубе. Также аргентинец включил в тройку своих соотечественников: («Тоттенхэм») и («Ривер Плейт»).

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов считает лучшим главного тренера своего клуба . В тройку голландца также вошли его соотечественник («Аякс») и Гвардиола.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии отдал свой голос наставнику португальской национальной команды . Вторым Роналду выбрал (сборная Алжира) а третьим – Клоппа.

Напомним, в итоге лучшим тренером года был признан Юрген Клопп.