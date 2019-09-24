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Месси выбрал лучшим тренером Гвардиолу и не включил в тройку Клоппа

сегодня, 02:29

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА поставил на первое место наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, с которым он работал в каталонском клубе. Также аргентинец включил в тройку своих соотечественников: Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк считает лучшим главного тренера своего клуба Юргена Клоппа. В тройку голландца также вошли его соотечественник Эрик тен Хаг («Аякс») и Гвардиола.

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдал свой голос наставнику португальской национальной команды Фернанду Сантушу. Вторым Роналду выбрал Джамела Белмади (сборная Алжира) а третьим – Клоппа.

Напомним, в итоге лучшим тренером года был признан Юрген Клопп.

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   56 / 991
сегодня в 02:51
Не может забыть угловой)
7 из 9
7 из 9
   17 / 991
сегодня в 02:45
Ван Дейк во всём голосовал по чести. И Месси упомянул, и Гвардиолу. Игрок хороший, так ещё и человек отличный.
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