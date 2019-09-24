Месси выбрал лучшим тренером Гвардиолу и не включил в тройку Клоппа

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси в голосовании за лучшего тренера года по версии ФИФА поставил на первое место наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, с которым он работал в каталонском клубе. Также аргентинец включил в тройку своих соотечественников: Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).
Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк считает лучшим главного тренера своего клуба Юргена Клоппа. В тройку голландца также вошли его соотечественник Эрик тен Хаг («Аякс») и Гвардиола.
Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отдал свой голос наставнику португальской национальной команды Фернанду Сантушу. Вторым Роналду выбрал Джамела Белмади (сборная Алжира) а третьим – Клоппа.
Напомним, в итоге лучшим тренером года был признан Юрген Клопп.