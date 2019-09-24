Московское «Динамо» вылетело во Владивосток

вчера, 23:30

Московское «Динамо» отправилось во Владивосток на матч с местным «Лучом» в рамках 1/16 финала кубка России. Игра начнется в 12:00 мск.

Из-за микротравм остались в Москве Юсупов, Паршивлюк, Кардозу, Н'Жи, Соснин.





#Динамо берёт курс на Владивосток✈ В составе кубковой делегации 20 футболистов: Шунин, Лещук, Морозов, Рыков, Шунич, Евгеньев, Ордец, Рауш, Плиев, Калинин, Каборе, Нойштедтер, Хильемарк, Грулёв, Жоаозиньо, Шиманьски, Панченко, Филипп, Шейдаев, Игбун💙 pic.twitter.com/nTx7Z6QESk — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 24 сентября 2019 г.

Ранее появился слух о том, что Бердыев может возглавить московское «Динамо» зимой.