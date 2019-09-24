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Московское «Динамо» вылетело во Владивосток

вчера, 23:30

Московское «Динамо» отправилось во Владивосток на матч с местным «Лучом» в рамках 1/16 финала кубка России. Игра начнется в 12:00 мск.

Из-за микротравм остались в Москве Юсупов, Паршивлюк, Кардозу, Н'Жи, Соснин.



Ранее появился слух о том, что Бердыев может возглавить московское «Динамо» зимой.

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