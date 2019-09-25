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Аршавин предложил Кононову поработать на заводе в случае поражения

сегодня, 17:35
КАМАЗЛоготип футбольный клуб КАМАЗ (Набережные Челны)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч идет

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин выразил мнение о том, что стоит делать главному тренеру «Спартака» Олегу Кононову в случае поражения от «КАМАЗа» в 1/16 финала Олимп-Кубка России. 

Если «Спартак» сегодня проиграет, то Олегу Георгиевичу лучше не возвращаться в Москву, а остаться поработать на заводе «КамАЗ».

Матч между «Спартаком» и «КамАЗом» начнется в 18:30 по московскому времени. «Soccer.ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
   540 / 970
сегодня в 19:13
Здесь ключевое "лучше в Москву не возвращаться". Никто достоинство работников завода КамАЗ не принижал
Леон Бугаев
Леон Бугаев
   78 / 970
сегодня в 19:12
Баян. :)))))
Добряк
Добряк
   429 / 970
сегодня в 19:11
Зря на Шаву гоните. Он имел ввиду, что любой работник завода смог бы быть более успешным тренером партака, чем Кононов.
pendulum47
pendulum47
   646 / 970
сегодня в 19:10
На картофельном чтоль? Андрюшка зовет в Лэйс?
kastites
kastites
   62 / 970
сегодня в 19:04
Не хорошо говорит Аршавин
sir_Alex
sir_Alex
   91 / 970
сегодня в 19:02
Аршавин будет у него в подчинении. Подмастерьем, ахахаха!)))
Kirgudu
Kirgudu
   294 / 970
сегодня в 19:01
Аршавин слово завод знает? Думал, что у него в лексикон только чипсы, бары и кальян. Андрюша, на заводе тоже люди работают, а не быдло.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   273 / 970
сегодня в 19:00
В России есть уважаемые футболисты, но это точно не Аршавин, которому самому бы на заводе надо работать, а не языком чесать.
Я не фанат Спартака, но такие высказывания делать уж точно не дело "звездного" недофутболиста.
ermak6848
ermak6848
   278 / 970
сегодня в 18:49
бакланит Шава ...
видимо козёл его понюхал в Казахстане..
рже
рже
   341 / 970
сегодня в 18:48
Андрюха красавчик!!!!
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 970
сегодня в 18:46
Раз головой не получается работать, можно и руками поработать.
mugik1973
mugik1973
   238 / 970
сегодня в 18:45
Не на завод а на мусорку
ziborock
ziborock
   21 / 970
сегодня в 18:44
Российского футболиста высмеяли на рекламном щите в Лондоне.

Экс-капитана российской сборной по футболу Андрея Аршавина откровенно высмеяли на рекламном щите букмекерской конторы Paddy Power в Лондоне.

Билборд размещен рядом с клубным магазином в комплексе "Эмирейтс Стэдиум". На нём написано остроумное, по мнению авторов, объяснение отсутствия у Аршавина игрового времени: футболист имеет "вторую работу" по чистке туалетов на стадионе "Арсенала", сообщает NEWSru.com со ссылкой на зарубежные источники.

"Андрей, мы где-то узнали - ты можешь и вправду потрудиться на … чистке туалетов в Блоке D. Как по-русски plunger (вантуз)?" - цитирует текст на щите [цензура].
Anisovich
Anisovich
   44 / 970
сегодня в 18:44
Сегодня свиньи ему помогут стать рабочим.
ziborock
ziborock ответил n272nm
   21 / 970
сегодня в 18:42
Тот самый случай, когда футболисту Зенита можно высказаться о Спартаке, хотя лучше все же не уподобляться свиньям и не высказывать свое мнение о чужом клубе.
Кто бы говорил!))) Вы ни дня прожить не можете не вспомнив Спартак!
Андрей77 4
Андрей77 4
сегодня в 18:41
чья бы корова мычала... Аршавину вообще помолчать бы... Что-то не помню его на заводе, или как там у классика болтовни? Ваши ожидания - ваши проблемы?
lobsterdam
lobsterdam
   180 / 970
сегодня в 18:36
Почеттино, прочитав такое послание, задумался: " А ведь и вправду, может стоит попробовать?"
рже
рже
   341 / 970
сегодня в 18:36
Ага....Динамотрическим ключом!!!
Т34
Т34
   48 / 970
сегодня в 18:34
Аршавин, своему физруку скоро предлагать будешь.
Admin_soccera
Admin_soccera
   550 / 970
сегодня в 18:30
Остряк, давай к нам модератором на соккер!
112910415
112910415
   61 / 970
сегодня в 18:29
в случае поражения на завод не возьмут.
после победы - тоже.
кстати, откуда это снобистское убеждение, что завод предназначен собирать неудачников ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   18 / 970
сегодня в 18:28
Знатно он протроллил физрука.
Действительно, нету толка- займись другой работой...
7 из 9
7 из 9
   9 / 970
сегодня в 18:25
Удивительно, что Аршавин вообще знает слово "работа".
Храневец
Храневец
   212 / 970
сегодня в 18:23
ТЕБЕ САМОМУ БОЛЕЛЫ АРСЕНАЛЫ СОВЕТОВАЛИ МЫТЬ ТУАЛЕТЫ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ А ЗДЕСЬ КУКАРЕКАЕШЬ ПЕТУХ АСТАНИНСКИЙ
n272nm
n272nm
   166 / 970
сегодня в 18:19
Тот самый случай, когда футболисту Зенита можно высказаться о Спартаке, хотя лучше все же не уподобляться свиньям и не высказывать свое мнение о чужом клубе.
Fronz50
Fronz50
сегодня в 18:18
борщавин возомнил себя капустой
Знатог
Знатог
   122 / 970
сегодня в 18:17
Руководитель завода КАМАЗ объявил, что пока не планирует заключать контракт с Кононовым.
Twisted
Twisted
   497 / 970
сегодня в 18:14
Аршавин гнилье то еще
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 970
сегодня в 18:06
Кононову после Спартака уже уготована палата!!!
drug01
drug01
   184 / 970
сегодня в 18:03
Дельное предложение но сегодня Спартак не проиграет!
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