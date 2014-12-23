Рогг: "Модель дортмундской «Боруссии» — эталон для «Фиорентины»

Новый генеральный директор «Фиорентины» Андреа Рогг отметил, что флорентийский клуб должен стараться брать пример с дортмундской «Боруссии».
«Мне повезло в том, что мне выпала возможность поработать с „Боруссией“. Это организованный, подготовленный клуб, у которого есть своя философия, похожая на ту, что имеет „Фиорентина“. Фанаты обеих этих команд полны страсти, а Дортмунд и Флоренция — города, где есть всего одна серьезная команда. Учитывая все это, „Боруссия“ для нас является эталоном», — сказал Рогг.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях