Рогг: "Модель дортмундской «Боруссии» — эталон для «Фиорентины»

1419362040

23 декабря 2014, 22:14

Новый генеральный директор «Фиорентины»отметил, что флорентийский клуб должен стараться брать пример с дортмундской «Боруссии».«Мне повезло в том, что мне выпала возможность поработать с „Боруссией“. Это организованный, подготовленный клуб, у которого есть своя философия, похожая на ту, что имеет „Фиорентина“. Фанаты обеих этих команд полны страсти, а Дортмунд и Флоренция — города, где есть всего одна серьезная команда. Учитывая все это, „Боруссия“ для нас является эталоном», — сказал Рогг.