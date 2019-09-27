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Оуэн поделился мнением о матче «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

сегодня, 12:18
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал30.09.2019 в 22:00 Не начался

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн рассказал об ожиданиях от матча «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»:

После поражения в прошлом туре от «Вест Хэма» «Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ. «Арсенал» продолжает разочаровывать и восхищать в равной степени. Но им удалось обыграть «Астон Виллу», уступая в счёте - во втором тайме «Арсенал» отжигал.

«Юнайтед» удалось сохранить ворота на замке в матче с «Лестером» в последнем домашнем матче, но я сильно удивлюсь, если «Арсенал» не сможет пробить Давида де Хеа. Уверен, матч будет очень ярким.

Ранее Оуэн высказался о том, что «красные дьяволы» могут вылететь из Топ-6

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Все комментарии
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
   580 / 899
сегодня в 12:42
В ничью сыграют да и всё!
Groove000
Groove000 ответил lobsterdam
   61 / 899
сегодня в 12:36
что-то перевод статьи неясный: "После поражения в прошлом туре от ВХЮ, МЮ проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ ...(???). Или Оуэн все перепутал?
Возможно, он имел ввиду под руководством Сульшера
lobsterdam
lobsterdam
   206 / 899
сегодня в 12:35
что-то перевод статьи неясный: "После поражения в прошлом туре от ВХЮ, МЮ проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ ...(???). Или Оуэн все перепутал?
STVA 1
STVA 1
   86 / 899
сегодня в 12:34
Поглядим...
marvel777
marvel777 ответил dimagas1
   841 / 899
сегодня в 12:31
МЮ все таки дома будет бегать,Арсенал на выезде ужасен со всеми.
ну МЮ зато в нападении просто ужасен так что вполне вероятна ничья
dimagas1
dimagas1
   150 / 899
сегодня в 12:21
МЮ все таки дома будет бегать,Арсенал на выезде ужасен со всеми.
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