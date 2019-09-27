Оуэн поделился мнением о матче «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

Бывший нападающий сборной Англии рассказал об ожиданиях от матча «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»:

После поражения в прошлом туре от «Вест Хэма» «Манчестер Юнайтед» проиграл 7 из 15 матчей в АПЛ . «Арсенал» продолжает разочаровывать и восхищать в равной степени. Но им удалось обыграть «Астон Виллу», уступая в счёте - во втором тайме «Арсенал» отжигал.

«Юнайтед» удалось сохранить ворота на замке в матче с «Лестером» в последнем домашнем матче, но я сильно удивлюсь, если «Арсенал» не сможет пробить Давида де Хеа. Уверен, матч будет очень ярким.