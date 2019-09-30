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Широков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»

сегодня, 01:07

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков заявил о готовности стать главным тренером «красно-белых».

Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?

«Спартак» лишился наставника после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура РПЛ (1:2). Вскоре после завершения встречи Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московской команды.

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Zenit_84
Zenit_84
   226 / 894
сегодня в 01:32
Набежали
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   798 / 894
сегодня в 01:24
Теперь смотрим - что написано в библии:?

ибо, где будет труп, там соберутся орлы. (От Матфея 24:28)

В новостях почитать - слетаются тренеры на спартак, слетаются. Учуяли.
Anisovich
Anisovich
   72 / 894
сегодня в 01:19
Жаль, что спартак окружают столько некомпетентных.
Гвинея
Гвинея
   202 / 894
сегодня в 01:12
Кто будет плохо тренироваться или играть - тот будет дома сидеть.

Спартак Широкова летит 3:0 к перерыву: Если по итогам матча счет не будет в нашу пользу, Вы все отправитесь в Словацкий колхоз играть.

Итог матча: 3:16.

Широкова в тренеры!!!
Aniva
Aniva
   44 / 894
сегодня в 01:10
А что, не хуже Кареры будет. Посмеяться можно будет. И предаст, если что мигом.
nikoladolgov
nikoladolgov
   65 / 894
сегодня в 01:09
А это кто такой ?
Он где то тренировал ?
Кого ?
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