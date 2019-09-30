Широков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» заявил о готовности стать главным тренером «красно-белых».

Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?