Широков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Роман Широков заявил о готовности стать главным тренером «красно-белых».
Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав — ничего, разобрались бы. Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?
«Спартак» лишился наставника после поражения от «Оренбурга» в матче 11-го тура РПЛ (1:2). Вскоре после завершения встречи Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера московской команды.
ибо, где будет труп, там соберутся орлы. (От Матфея 24:28)
В новостях почитать - слетаются тренеры на спартак, слетаются. Учуяли.
ибо, где будет труп, там соберутся орлы. (От Матфея 24:28)
В новостях почитать - слетаются тренеры на спартак, слетаются. Учуяли.
Спартак Широкова летит 3:0 к перерыву: Если по итогам матча счет не будет в нашу пользу, Вы все отправитесь в Словацкий колхоз играть.
Итог матча: 3:16.
Широкова в тренеры!!!
Спартак Широкова летит 3:0 к перерыву: Если по итогам матча счет не будет в нашу пользу, Вы все отправитесь в Словацкий колхоз играть.
Итог матча: 3:16.
Широкова в тренеры!!!
Он где то тренировал ?
Кого ?
Он где то тренировал ?
Кого ?