Заболотный в старте «Сочи» на матч с «Ахматом»

Объявлены составы на заключительный матч 11-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Сочи».
«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Калугин, Мевля, Миладинович, Померко, Бурмистров, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, Заболотный.
Запасные: Фролов, Заболотный, Юрганов, Маргасов, Шакуро, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Ромеро, Нижич, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл.
Запасные: Мелихов, Гиголаев, Кадыров, Гащенков, Садулаев, Харин, Шиманьски, Михалак, Митришев, Мбенг, Понсе.
Ранее главный тренер сочинской команды поделился ожиданиями от игры с грозненским клубом.