Гнабри: «Мы знаем, что „Тоттенхэм“ - сильная команда»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал предстоящий матч против «Тоттенхэма» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

Мы знаем, что «Тоттенхэм» - сильная команда, которая всегда выдает хороший футбол в важных матчах. Я усердно работал, и тренеры предоставляли мне достаточно игрового времени. Это дало мне возможность развиться как игроку, а это главное для любого футболиста.

И Кейн, и Левандовски не транжирят свои моменты. Оба очень амбициозны. Мы знаем, что Кейн очень опасен, и мы должны сделать все возможное, чтобы не дать ему забить.