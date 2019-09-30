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Гнабри: «Мы знаем, что „Тоттенхэм“ - сильная команда»

сегодня, 21:17

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри прокомментировал предстоящий матч против «Тоттенхэма» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

Мы знаем, что «Тоттенхэм» - сильная команда, которая всегда выдает хороший футбол в важных матчах. Я усердно работал, и тренеры предоставляли мне достаточно игрового времени. Это дало мне возможность развиться как игроку, а это главное для любого футболиста.

И Кейн, и Левандовски не транжирят свои моменты. Оба очень амбициозны. Мы знаем, что Кейн очень опасен, и мы должны сделать все возможное, чтобы не дать ему забить.

Отметим, что форвард «шпор» Харри Кейн в последнем официальном матче принес победу над «Саутгемптоном».

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