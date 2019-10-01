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Ионов: «„Ростов“ может обыграть любую команду в РПЛ»

01 октября 2019, 18:45

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал о целях команды на текущий сезон в РПЛ.

Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале, было бы неплохо побороться за место в тройке. 

Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.

 Напомним, что в матче 11-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Динамо».

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Все комментарии
pam06
pam06
   37 / 797
02 октября в 18:08
Такие заявления слышны от многих. Но сказать не значит сделать. Да и фраза какая то не законченная. Точнее сказать: Можем обыграть, а можем проиграть любой команде РПЛ. Тамбов тому подтверждение...
112910415
112910415
   48 / 797
02 октября в 10:31
в РПЛ это знают !
борька
борька
   615 / 797
01 октября в 22:18
Ростов будет чемпиором!
Трезвый повар
Трезвый повар
   92 / 797
01 октября в 21:39
Ростов может выиграть у любой команды, а может проиграть любой. Что показал матч с Саратовом. Так что лучше пока помолчать на эту тему
RussianMango
RussianMango
   120 / 797
01 октября в 20:32
Вот бомжей уделаете, тогда и поверю.
RussianMango
RussianMango ответил Adonius
   120 / 797
01 октября в 20:31
Кто бы говорили, тока не бомжи...сами то че сдулись Уфе?
Ganymed1
Ganymed1
   338 / 797
01 октября в 20:15
Леша балабол
-Хостинский-
-Хостинский-
   220 / 797
01 октября в 20:13
Может но почему то не обыгрывает, или Уфу для начала вспомнить?
Absinthe2
Absinthe2
   756 / 797
01 октября в 19:57
Леха, уймись! Понты у тебя какие-то лошадиные! Как говорит Жоржич, просто выходи в каждом матче и бейся! Без болтологии!
Faustello
Faustello
   14 / 797
01 октября в 19:48
Вот с таких заявлений и начинаются просёры...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
01 октября в 19:29
Хватить ли сил
ДСА
ДСА
   180 / 797
01 октября в 19:22
И проиграть может тоже любой команде.
Борис Доенко
Борис Доенко
   307 / 797
01 октября в 19:20
А посмотрим-ка на ЦСКА-Ростов?
kts
kts
   398 / 797
01 октября в 19:14
Если убрать кабинеты
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 797
01 октября в 19:05
В таблицу в сентябре только бомжи заглядывают.

А тебе, мечтатель Алексей, я скажу, что местас 1 по 3 решаются в кабинетах а не на поле и васскоро уберут из тройки
Adonius
Adonius
01 октября в 19:00
Сколько же он выпил, сначала Уфу обыграйте.
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
01 октября в 18:56
Может обыграть а может и любой команде проиграть Тамбову например!
Борис Доенко
Борис Доенко
   307 / 797
01 октября в 18:46
Не хватает слова "ДОЛЖЕН"!
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