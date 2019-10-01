Ионов: «„Ростов“ может обыграть любую команду в РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов рассказал о целях команды на текущий сезон в РПЛ.
Надо выигрывать и потом уже смотреть, на что мы можем рассчитывать. Повторюсь, что «Ростов» может обыграть любую команду. Будем готовиться, изучать соперников, подходить к играм максимально собранно. В идеале, было бы неплохо побороться за место в тройке.
Нужно просто выигрывать каждую игру и не заглядывать в таблицу. Независимо от того, дома или на выезде, главное брать три очка, а по окончании сезона можно и в таблицу глянуть.
Напомним, что в матче 11-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Динамо».
А тебе, мечтатель Алексей, я скажу, что местас 1 по 3 решаются в кабинетах а не на поле и васскоро уберут из тройки
А тебе, мечтатель Алексей, я скажу, что местас 1 по 3 решаются в кабинетах а не на поле и васскоро уберут из тройки