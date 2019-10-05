Силкин: «„Динамо“ стало играть даже хуже, чем в прошлом сезоне»

Экс-наставник «Динамо» прокомментировал отставку уже бывшего главного тренера московского клуба Дмитрия Хохлова:

Любой тренер, когда подписывает контракт, должен понимать, что ему не гарантирована «вечная жизнь», все зависит от результата.

И я был в такой ситуации, она неприятная, но ни один тренер еще этого не избежал. Это решение [об отставке Хохлова] связано с тем, что команда буксует, а задачи поставлены. Что же до работы Хохлова, то она нормальная, команда вылетала из премьер-лиги, после этого нужен был год на адаптацию в высшем дивизионе, и в том составе, что был в прошлом году, был недостаток квалифицированных футболистов, но клуб сохранил место в элите, а это значит, что работа нормальная".

"В этом году была поставлена задача попасть в еврокубки, насколько я понимаю, но команда находится в нижней части турнирной таблицы. Причин [снижения результатов] наверняка много, но нужно быть в команде, чтобы знать их, очевидно, что футболистов приобретено достаточно, а играть стали даже хуже, чем в прошлом сезоне.