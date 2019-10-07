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Зидан определился с будущим Йовича в «Реале»

сегодня, 13:59

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует отдать Луку Йовича в аренду.

Наставник «королевского клуба» остался недоволен тем, как проявляет себя сербский нападающий.

Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в летнее межсезонье за 60 млн евро, в этом сезоне на его счету 7 матчей без забитых голов за испанский клуб.

Ранее Зидан высказался об игре другого новичка «Реала» - Эдена Азара.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   206 / 1030
сегодня в 14:57
Продать обратно в Айнтрахт за 30 млн.
7 из 9
7 из 9
   24 / 1030
сегодня в 14:40
Зидан определился с будущим Йовича...
Перес определился с будущим Зидана...
Всевышний определился с будущим Переса...
cska plus
cska plus
   15 / 1030
сегодня в 14:32
КПД нулевое.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
   488 / 1030
сегодня в 14:26
Будет как Каналес или Педро Леон
particular
particular
   2 / 1030
сегодня в 14:11
Даа... В Айнтрахте игрок был Wow-Йович!!..:) А теперь, просто, - йович...
ЧингисХан
ЧингисХан
   604 / 1030
сегодня в 14:08
ок
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