Зидан определился с будущим Йовича в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан планирует отдать Луку Йовича в аренду.
Наставник «королевского клуба» остался недоволен тем, как проявляет себя сербский нападающий.
Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в летнее межсезонье за 60 млн евро, в этом сезоне на его счету 7 матчей без забитых голов за испанский клуб.
Ранее Зидан высказался об игре другого новичка «Реала» - Эдена Азара.
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