Зидан определился с будущим Йовича в «Реале»

сегодня, 13:59

Главный тренер «Реала» планирует отдать в аренду.

Наставник «королевского клуба» остался недоволен тем, как проявляет себя сербский нападающий.

Йович перешёл в «Реал» из «Айнтрахта» в летнее межсезонье за 60 млн евро, в этом сезоне на его счету 7 матчей без забитых голов за испанский клуб.

Ранее Зидан высказался об игре другого новичка «Реала» - Эдена Азара.