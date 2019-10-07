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Директор «Чертаново»: «Умяров и Глушенков достойны играть в Премьер-Лиге»

сегодня, 21:42

Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о перспективах воспитанников клуба Наиля Умярова и Максима Глушенкова, выступающих за «Спартак».

Мне сложно сказать относительно дальнейших перспектив Умярова и Глушенкова в «Спартаке» вне зависимости от того, кто будет следующим тренером красно-белых. Проблема игровой практики наших молодых футболистов лежит не в плоскости того, кто тренирует ту или иную команду, а в менталитете нашего футбола.

Как руководитель академии и член детско-юношеского комитета РФС я категорически против обильного количества иностранцев в российском футболе. Оценивать легионеров в футбольных клубах мне не очень этично. Но и в прошлом году я говорил, и сейчас повторю: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды Премьер-Лиги.

Возможный уход ребят в аренду зависит от руководства «Спартака». Если Умяров и Глушенков не будут играть, а руководство будет не против отпустить их, не сомневаюсь, что они уйдут в аренду. Хочу, чтобы наши ребята играли в «Спартаке», а их клуб исправил турнирное положение.

Ранее появлялась информация о том, что Глушенков может перейти в «Верону».

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   38 / 1014
сегодня в 22:40
Скоро узнаем.
311
311
   194 / 1014
сегодня в 22:13
Скоро встретятся в ФНЛ!)
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   110 / 1014
сегодня в 21:53
выходите в вышку. Спасайте ребят, т.е. к себе верните, и пущай играют ))
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