Директор «Чертаново»: «Умяров и Глушенков достойны играть в Премьер-Лиге»

Директор «Чертаново» Николай Ларин поделился мнением о перспективах воспитанников клуба и , выступающих за «Спартак».

Мне сложно сказать относительно дальнейших перспектив Умярова и Глушенкова в «Спартаке» вне зависимости от того, кто будет следующим тренером красно-белых. Проблема игровой практики наших молодых футболистов лежит не в плоскости того, кто тренирует ту или иную команду, а в менталитете нашего футбола.



Как руководитель академии и член детско-юношеского комитета РФС я категорически против обильного количества иностранцев в российском футболе. Оценивать легионеров в футбольных клубах мне не очень этично. Но и в прошлом году я говорил, и сейчас повторю: Умяров и Глушенков достойны играть в основном составе команды Премьер-Лиги.



Возможный уход ребят в аренду зависит от руководства «Спартака». Если Умяров и Глушенков не будут играть, а руководство будет не против отпустить их, не сомневаюсь, что они уйдут в аренду. Хочу, чтобы наши ребята играли в «Спартаке», а их клуб исправил турнирное положение.