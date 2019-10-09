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Голованов: «Фартовость комментаторов - это идиотизм, бред собачий»

сегодня, 11:14

Комментатор Андрей Голованов, работавший 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым на отборочном матче Евро-2000 Россия - Украина (1:1), поделился мнением о стереотипах фартовости своей профессии.

Как отношусь к штампу о фартовости комментаторов? Идиотизм, просто бред собачий. При чём здесь комментатор? Кто-то это запустил, и теперь пластинка крутится.

Гусева тогда обвиняли в нефартовости? Витя комментировал в том же отборочном цикле знаменитую победу над Францией. И победу над Англией 2:1 тоже комментировал он. Но это никто не вспоминает.

Может, это и шутка, но общественное мнение влияет на восприятие работы комментатора. Это не о Викторе, а в целом. Мы живём в мире штампов и стереотипов. Я тогда тоже нефартовый? Сколько было проиграно в хоккее важных матчей, когда я на них работал? Но я вообще не отношусь к этому серьёзно.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
   300 / 981
сегодня в 12:20
Берегите себя!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   211 / 981
сегодня в 11:58
Самые фартовые Вася и Генич, они любят друг друга.
Eddja
Eddja
   168 / 981
сегодня в 11:50
У Гусева все матчи, кроме спартка, не матчи.
cska plus
cska plus
   13 / 981
сегодня в 11:50
Как ни относись но фартовость есть, от гуся отрицательные эмоции.
ДСА
ДСА
   193 / 981
сегодня в 11:45
Раз не фартовый - пусть матч Исландия-Андорра комментирует.
Морозовский
Морозовский
   24 / 981
сегодня в 11:35
Гусев комментирует своим голосом так, что как-будто кто-то помер и, скорбь охватила всю страну.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   140 / 981
сегодня в 11:23
Гусев во всем виноват )))) не фартовый он)) наказать)))
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