Голованов: «Фартовость комментаторов - это идиотизм, бред собачий»

Комментатор Андрей Голованов, работавший 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым на отборочном матче Евро-2000 Россия - Украина (1:1), поделился мнением о стереотипах фартовости своей профессии.

Как отношусь к штампу о фартовости комментаторов? Идиотизм, просто бред собачий. При чём здесь комментатор? Кто-то это запустил, и теперь пластинка крутится.

Гусева тогда обвиняли в нефартовости? Витя комментировал в том же отборочном цикле знаменитую победу над Францией. И победу над Англией 2:1 тоже комментировал он. Но это никто не вспоминает.

Может, это и шутка, но общественное мнение влияет на восприятие работы комментатора. Это не о Викторе, а в целом. Мы живём в мире штампов и стереотипов. Я тогда тоже нефартовый? Сколько было проиграно в хоккее важных матчей, когда я на них работал? Но я вообще не отношусь к этому серьёзно.