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Бонуччи - о капитанстве: «Я благодарен президенту клуба и Сарри»

сегодня, 14:45

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о своем капитанстве в туринском клубе. Бонуччи стал капитаном команды после травмы Джорджо Кьеллини, который выбыл на долгий срок. 

Капитанство подталкивает меня к тому, чтобы давать команде больше. Я благодарен президенту клуба и Сарри за то, что они доверились мне. 

Это была важная декларация уважения, подтверждение того, что я был принят обратно после моего отъезда в «Милан». 

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Все комментарии
Qatar Airways
Qatar Airways ответил Romeo 777
сегодня в 15:11
Капитанил в Милане, забивший гол своей бывшей команде, празднование...и теперь КЭП Юве.
Синьора старая, ей простительно такое отношение к молодым альфонсам, которые ею пользуются.
Romeo 777
Romeo 777
   329 / 974
сегодня в 15:07

Капитанил в Милане, забивший гол своей бывшей команде, празднование...и теперь КЭП Юве.
cska plus
cska plus
   12 / 974
сегодня в 15:00
Было бы странным если доверили другому.
Чингачгук
Чингачгук
   245 / 974
сегодня в 14:53
Удачи Бонуччи!
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