Бонуччи - о капитанстве: «Я благодарен президенту клуба и Сарри»

Защитник «Ювентуса» рассказал о своем капитанстве в туринском клубе. Бонуччи стал капитаном команды после травмы Джорджо Кьеллини, который выбыл на долгий срок.

Капитанство подталкивает меня к тому, чтобы давать команде больше. Я благодарен президенту клуба и Сарри за то, что они доверились мне.

Это была важная декларация уважения, подтверждение того, что я был принят обратно после моего отъезда в «Милан».