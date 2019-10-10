Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д

Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера «Ливерпуля» обратно в дортмундский клуб.

Я знал, что у Юргена подходит к концу контракт с «Ливерпулем». Клопп всегда до конца дорабатывал свои договоры, поэтому мне пришлось спросить Юргена, не желает ли он вернуться в «Боруссию». Я вообще не ожидал, что он согласится, но я бы не простил себя за то, если бы не спросил его об этом.