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Ватцке пытался заманить Клоппа обратно в «Боруссию» Д

10 октября 2019, 10:34

Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке заявил, что летом 2018 года он пытался заманить главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа обратно в дортмундский клуб. 

Я знал, что у Юргена подходит к концу контракт с «Ливерпулем». Клопп всегда до конца дорабатывал свои договоры, поэтому мне пришлось спросить Юргена, не желает ли он вернуться в «Боруссию». Я вообще не ожидал, что он согласится, но я бы не простил себя за то, если бы не спросил его об этом. 

Ранее сообщалось, что Клопп продлит контракт с «Ливерпулем».

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил cska plus
   647 / 797
12 октября в 17:56
Как можно взрослого человека куда то заманить.
Деньгами. Свободой выбора.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   67 / 797
10 октября в 13:59
Ну нет, Клопп после Ливерпуля возглавит Баварию
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   198 / 797
10 октября в 12:24
А теперь смысл ему из Ливерпуля уходить? Разве что выиграть АПЛ осталось и новые вызовы принимать, ту же ЛЧ с БД выиграть, в финале был уже.
Klaus-S
Klaus-S ответил Объективное мнение
   316 / 797
10 октября в 11:59
Зря уволили в свое время
Его не увольняли. Он сам доработал контракт и решил отдохнуть.
Brugzash
Brugzash
   247 / 797
10 октября в 11:26
Это невозможно.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 10:52
Как можно взрослого человека куда то заманить.
Объективное мнение
Объективное мнение
   133 / 797
10 октября в 10:51
Зря уволили в свое время
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