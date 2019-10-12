Бывший тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

Наставник «Марселя» признался, что хочет стать президентом «Порту».

Да, это так. У меня есть амбиции для этого. В ближайшее же время я буду отмечать 10-летие с момента начала тренерской карьеры. Планирую поработать еще около 5 лет. Надеюсь закончить карьеру в «Марселе». Меня здесь отлично приняли.