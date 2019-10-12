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Бывший тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

сегодня, 12:03

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет стать президентом «Порту».

Да, это так. У меня есть амбиции для этого. В ближайшее же время я буду отмечать 10-летие с момента начала тренерской карьеры. Планирую поработать еще около 5 лет. Надеюсь закончить карьеру в «Марселе». Меня здесь отлично приняли.

Специалист известен по работе с «Порту», «Челси», «Интером», «Тоттенхэмом» и «Зенитом».

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Все комментарии
Ладожский
Ладожский ответил Kresi frok
   283 / 873
сегодня в 14:29
Сразу видно что ты из лазурятни аха)))
    ДАША Д
    ДАША Д
       218 / 873
    сегодня в 13:23
    Он сможет.
    cska plus
    cska plus
       3 / 873
    сегодня в 13:18
    Ну почему бы и нет.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил mihaluch
       16 / 873
    сегодня в 12:52
    В Зените не слишком удачно работал.
    А что не так то ??
    3 титула за 1 год и 10 месяцев пребывания в Питере......
    Рекорд чемпионата России — 8 побед подряд в начале соревнования....
    Уступил в упорной борьбе в 1/4-й лишь будущему обладателю ЛЕ Севилье...3:4...по итогам двух встреч...
    Про "дежурные" 5:2 сам знаешь кому вообще речи нет...))
    Плюс запоминающиеся 5 побед в 5-ти подряд матчах в группе ЛЧ на следующий год.....

    Не самый плохой отрезок как в истории Зенита так и в карьере молодого тренера.....
    Зейский
    Зейский ответил mihaluch
       284 / 873
    сегодня в 12:40
    В Зените не слишком удачно работал.
    Смотря как смотреть. Если сделать команду чемпионом страны неудача, то, наверное, да.
    mihaluch
    mihaluch
       135 / 873
    сегодня в 12:22
    В Зените не слишком удачно работал.
    Kresi frok
    Kresi frok ответил Eddja
       217 / 873
    сегодня в 12:22
      Eddja
      Eddja
         54 / 873
      сегодня в 12:12
      Удачи Боашу, возможно, он станет звездным президентом Порту.
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