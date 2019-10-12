Бывший тренер «Зенита» хочет стать президентом «Порту»

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что хочет стать президентом «Порту».
Да, это так. У меня есть амбиции для этого. В ближайшее же время я буду отмечать 10-летие с момента начала тренерской карьеры. Планирую поработать еще около 5 лет. Надеюсь закончить карьеру в «Марселе». Меня здесь отлично приняли.
Специалист известен по работе с «Порту», «Челси», «Интером», «Тоттенхэмом» и «Зенитом».
3 титула за 1 год и 10 месяцев пребывания в Питере......
Рекорд чемпионата России — 8 побед подряд в начале соревнования....
Уступил в упорной борьбе в 1/4-й лишь будущему обладателю ЛЕ Севилье...3:4...по итогам двух встреч...
Про "дежурные" 5:2 сам знаешь кому вообще речи нет...))
Плюс запоминающиеся 5 побед в 5-ти подряд матчах в группе ЛЧ на следующий год.....
Не самый плохой отрезок как в истории Зенита так и в карьере молодого тренера.....
3 титула за 1 год и 10 месяцев пребывания в Питере......
Рекорд чемпионата России — 8 побед подряд в начале соревнования....
Уступил в упорной борьбе в 1/4-й лишь будущему обладателю ЛЕ Севилье...3:4...по итогам двух встреч...
Про "дежурные" 5:2 сам знаешь кому вообще речи нет...))
Плюс запоминающиеся 5 побед в 5-ти подряд матчах в группе ЛЧ на следующий год.....
Не самый плохой отрезок как в истории Зенита так и в карьере молодого тренера.....