«Барселона» готова выплатить «Интеру» 111 млн евро отступных за Мартинеса

«Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Каталонский клуб готов выплатить отступные в размере 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте аргентинца с «Интером».
По заверению итальянских СМИ, на покупке 22-летнего соотечественника настаивает Лионель Месси.
Чтобы предотвратить уход своей восходящей звезды, «Интер» намерен обговорить с Лаутаро новый контракт.
Также недавно появлялась новость о том, что «Барселона» интересуется двумя игроками из английской Премьер-Лиги.
Он даже в истории Аргентины не лучший, не то что в истории футбола.
Если бы Месси, забивал пачками за сборную, я бы лично сказал, что ему не везет в сборной!
Но, ради него Конмебол свое состязание выставил на посмещище всего мира, превратив его в третьесортный турнир, каждый год проводя Кубок Америки, ради Меськи под разными предлогами!
И даже в этом случае, он за весь турнир имея одну из лучших сборных мира умудряется за весь забить лишь один ср....й пенальти.
Да это же позор, для игрока который только что выиграл Золотую бутсу на Осасунах и Леганесах!
И ты мне ты тут чешишь про "величайшего всех времен"? Да вытащи его из Барселоны и от его дутой персоны и следа не останется!
Он даже в истории Аргентины не лучший, не то что в истории футбола.
Если бы Месси, забивал пачками за сборную, я бы лично сказал, что ему не везет в сборной!
Но, ради него Конмебол свое состязание выставил на посмещище всего мира, превратив его в третьесортный турнир, каждый год проводя Кубок Америки, ради Меськи под разными предлогами!
И даже в этом случае, он за весь турнир имея одну из лучших сборных мира умудряется за весь забить лишь один ср....й пенальти.
Да это же позор, для игрока который только что выиграл Золотую бутсу на Осасунах и Леганесах!
И ты мне ты тут чешишь про "величайшего всех времен"? Да вытащи его из Барселоны и от его дутой персоны и следа не останется!
Молодец,старайся еще больше писать,хоть плохо о нем,но и плохо тоже реклама для Месси,значит мимо никто не проходит величайшего игрока всех времен.
Я не подкалываю и не шучу,эта есть истина.
Молодец,старайся еще больше писать,хоть плохо о нем,но и плохо тоже реклама для Месси,значит мимо никто не проходит величайшего игрока всех времен.
Я не подкалываю и не шучу,эта есть истина.
Да еще и был уличен совместно с Фифа в подтасовках голосов.
Да еще и был уличен совместно с Фифа в подтасовках голосов.