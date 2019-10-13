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«Барселона» готова выплатить «Интеру» 111 млн евро отступных за Мартинеса

вчера, 22:17

«Барселона» заинтересована в покупке нападающего  «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Каталонский клуб готов выплатить отступные в размере 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте аргентинца с «Интером».

По заверению итальянских СМИ, на покупке 22-летнего соотечественника настаивает Лионель Месси.

Чтобы предотвратить уход своей восходящей звезды, «Интер» намерен обговорить с Лаутаро новый контракт.

Также недавно появлялась новость о том, что «Барселона» интересуется двумя игроками из английской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
NGYRZ
NGYRZ ответил ALBA BARCELONA 21
   40 / 801
сегодня в 00:03
У тебя лучше всех получается популизировать Месси,так как число постов с твоими увеличивается под веткой Месси. Молодец,старайся еще больше писать,хоть плохо о нем,но и плохо тоже реклама для Месси,значит мимо никто не проходит величайшего игрока всех времен. Я не подкалываю и не шучу,эта есть истина.
"величайшего игрока всех времен"???😂

Он даже в истории Аргентины не лучший, не то что в истории футбола.

Если бы Месси, забивал пачками за сборную, я бы лично сказал, что ему не везет в сборной!

Но, ради него Конмебол свое состязание выставил на посмещище всего мира, превратив его в третьесортный турнир, каждый год проводя Кубок Америки, ради Меськи под разными предлогами!

И даже в этом случае, он за весь турнир имея одну из лучших сборных мира умудряется за весь забить лишь один ср....й пенальти.

Да это же позор, для игрока который только что выиграл Золотую бутсу на Осасунах и Леганесах!

И ты мне ты тут чешишь про "величайшего всех времен"? Да вытащи его из Барселоны и от его дутой персоны и следа не останется!
_Inquisitor_
_Inquisitor_ ответил ALBA BARCELONA 21
   256 / 801
вчера в 23:55
У тебя лучше всех получается популизировать Месси,так как число постов с твоими увеличивается под веткой Месси. Молодец,старайся еще больше писать,хоть плохо о нем,но и плохо тоже реклама для Месси,значит мимо никто не проходит величайшего игрока всех времен. Я не подкалываю и не шучу,эта есть истина.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
       117 / 801
    вчера в 23:49
    Ахах)))
    FC Barcelona twitter
    FC Barcelona twitter ответил ALBA BARCELONA 21
    вчера в 23:30
      FC Barcelona twitter
      FC Barcelona twitter
      вчера в 23:27
      Если уж Барса и Лео взялись за дело, то никакой клуб и футболист неустоят от сделки с сине-гранатовыми.
      311
      311
         86 / 801
      вчера в 23:21
      Гном уже игроков заказывает, молодец! И футболист, и тренер, теперь еще скаут!)
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
         196 / 801
      вчера в 23:19
      Месси понял, что сам нифига не может ташить, вот и требует, чтобы ему скупали всех лучших игроков со всего мира, чтобы еще и на их горбу выигрывать трофеи и индивидуальные цацки! Да еще и был уличен совместно с Фифа в подтасовках голосов.
      У тебя лучше всех получается популизировать Месси,так как число постов с твоими увеличивается под веткой Месси.
      Молодец,старайся еще больше писать,хоть плохо о нем,но и плохо тоже реклама для Месси,значит мимо никто не проходит величайшего игрока всех времен.
      Я не подкалываю и не шучу,эта есть истина.
      NGYRZ
      NGYRZ
         40 / 801
      вчера в 22:59
      Месси понял, что сам нифига не может ташить, вот и требует, чтобы ему скупали всех лучших игроков со всего мира, чтобы еще и на их горбу выигрывать трофеи и индивидуальные цацки!

      Да еще и был уличен совместно с Фифа в подтасовках голосов.
      Action
      Action
         402 / 801
      вчера в 22:58
      Мартинес хорош, на замену Месси можно взять
      y6uBaHTo
      y6uBaHTo
         390 / 801
      вчера в 22:27
      мда, скоро гном барсюков по миру пустит. у них и так куча долгов, ещё за Коута Ливерпулю весят 90 млн.
      cevin cigan
      cevin cigan
         18 / 801
      вчера в 22:26
      "Бармалей! Купи игрушку"(вопит гномяра!)
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