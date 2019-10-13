«Барселона» готова выплатить «Интеру» 111 млн евро отступных за Мартинеса

вчера, 22:17

«Барселона» заинтересована в покупке нападающего «Интера» .

Каталонский клуб готов выплатить отступные в размере 111 миллионов евро, которые прописаны в контракте аргентинца с «Интером».

По заверению итальянских СМИ , на покупке 22-летнего соотечественника настаивает Лионель Месси.

Чтобы предотвратить уход своей восходящей звезды, «Интер» намерен обговорить с Лаутаро новый контракт.

Также недавно появлялась новость о том, что «Барселона» интересуется двумя игроками из английской Премьер-Лиги.