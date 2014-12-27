Дмитрий Комбаров: "Получил удовольствие от фирменной игры «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рад был принять участие в традиционном турнире на Кубок друзей Аленичева.
"Получил огромное удовольствие от сегодняшней игры и от фирменной игры «Спартака», — написал в своём аккаунте в Instagram Комбаров.
Фото: аккаунт Дмитрия Комбарова в Instagram
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