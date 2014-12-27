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Дмитрий Комбаров: "Получил удовольствие от фирменной игры «Спартака»

27 декабря 2014, 20:35
Полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рад был принять участие в традиционном турнире на Кубок друзей Аленичева.

"Получил огромное удовольствие от сегодняшней игры и от фирменной игры «Спартака», — написал в своём аккаунте в Instagram Комбаров.

Дмитрий Комбаров:

Фото: аккаунт Дмитрия Комбарова в Instagram
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Автор: GreenMus
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