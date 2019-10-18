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Мостовой считает, что Тедеско устроит показуху в дебютном матче с «Рубином»

сегодня, 16:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем матче 13-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Рубином». Этот матч станет дебютным для нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

Будет нервозная игра. После назначения Доменико Тедеско прошло очень мало времени, так что за такой короткий срок невозможно что-то кардинально изменить. Результат игры не будет иметь никакого значения. Тедеско будет стараться привлечь к себе внимание. Будет бегать, прыгать – показуха, одним словом. Если результат будет приемлемым, то многое возьмёт на себя. Допустим, «Спартак» проиграет, но Тедеско же не уволят. Неожиданностью не станут любые перестановки в составе красно-белых. Само назначение Тедеско для меня уже стало неожиданным. 

Казанцы, всё-таки, не тот соперник, по игре с которым стоит делать выводы о своей собственной игре. Напряжения вокруг команды стало меньше. «Рубин» хороший соперник, чтобы проявить себя. 

Что касается капитана команды, то в отсутствии Романа Зобнина и Георгия Джикии капитаном будет Андрей Ещенко – самый старший и опытный игрок. Надеюсь, что родные трибуны помогут спартаковцам вести игру первым номером.

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Все комментарии
Lazurny
Lazurny
   35 / 833
сегодня в 17:41
Рубину победы, спартак должен уверенно плыть в пердив.
Санчо Панса
Санчо Панса
   136 / 833
сегодня в 17:38
Будет показуха и порнуха) Но уже не в пользу пупсиков! А чем Рубин слабее Оренбурга, Уфы и Урала? Удачи и победы казанскому клубу!
КЭТиК
КЭТиК
   77 / 833
сегодня в 17:35
Победит - красавец, проиграет - получит ведро помоев.
EAGinLE
EAGinLE
   54 / 833
сегодня в 17:26
Скоро узнаем кто он такой .
Литейный 4
Литейный 4 ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   16 / 833
сегодня в 17:25
Фаворит Рубин, хоть и в гостях играет.
Свиньи аутсайдеры нашего чемпионата. Кто только не глумится над ним на поле. Гыгыгы
ARMENIAN
ARMENIAN
   336 / 833
сегодня в 17:23
Удачи Рубину
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил Литейный 4
   27 / 833
сегодня в 17:22
Для Рубина проходной матч против свиней и никому не известного физрука. Гыгыгы
Фаворит Рубин, хоть и в гостях играет.
drug01
drug01
   86 / 833
сегодня в 17:21
Ждём результат!
BenderBender
BenderBender ответил Литейный 4
   413 / 833
сегодня в 17:20
Сказал болельщик неизвестного клуба
BenderBender
BenderBender ответил Serg_Diamond
   413 / 833
сегодня в 17:19
А стыдно уже не за спам, а за коней. 5-1!!! И кому?!!! Не Ливерпулю. А ещё на память приходят игры с Эспаньолом и Ростовом. А коням всё за свиней стыдно. Стыдно, кони.
Footbolista
Footbolista ответил Sysanin101
   5 / 833
сегодня в 17:17
Когда игроки Спартака начнут играть думаю что бомжам это не понравится)...
Литейный 4
Литейный 4
   16 / 833
сегодня в 17:16
Для Рубина проходной матч против свиней и никому не известного физрука. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   7 / 833
сегодня в 17:08
Дак он вместо тренировок тока вью раздавал...
cska plus
cska plus
   2 / 833
сегодня в 17:08
Федун постарался, судейский ОПГ поможет фрицу в первой игре.
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 17:01
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился прогнозом на игру клуба в 13-го туре чемпионата России.
...«Спартаковцы будут биться за нового тренера и честь клуба»???...
Штирлиц не знал, что спартаковцы умеют биться.
Но он ясно себе представил.
Как только спартаковцы начнут "БИТЬСЯ", то это приведёт к очередной отставке Тедеско!!!
Инфрмация к размышлению.
А надо ли "БИТЬСЯ"???
Ведь на футбольном поле надо ИГРАТЬ и играть по правилам футбола, а не кулачной подворотни.
Чтобы биться - большого УМА не надо, а вот чтобы играть и побеждать, вот где ум нужен и мастерство.
Очередная, десятая битва игроков Спартака за тренера и за честь клуба привела к очередной отставке тренера, т. е . Кононова.
Вопрос на засыпку.
Когда игроки Спартака перестанут "БИТЬСЯ" и начнут играть???
mangoх12
mangoх12
   21 / 833
сегодня в 16:59
Там Лапочкин все порешает
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   131 / 833
сегодня в 16:55
В отсутствие Георгия Джикии и при присутствии Андрея Ещенко свиньи пропустят неприлично много. Вся страна будет болеть за Рубин и хлопать в ладоши.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 16:54
Сколько желчи...
Некакойшенко
Некакойшенко
   110 / 833
сегодня в 16:52
Кто ещё 62ом в Тедеско не кидался ?
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